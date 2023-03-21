Польща висловила підтримку усім політичним в'язням Білорусі

Матеуш Моравецький

Польська влада наголошує на тому, що підтримує Алеся Бялецького, Анджея Пачобута та всіх політв’язнів і зробить все для того, аби вони вийшли з в'язниці.

Про це повідомляє "Польське радіо".

Що відомо

Як зазначає видання, 21 березня прем'єр-міністр Матеуш Моравєцький та міністр закордонних справ Збіґнєв Рау зустрілися у Варшаві з Наталією Пінчук, дружиною політв'язня Алєся Бялецьког ою — лау реата Нобелівської премії світу, ув'язненого білору ським режимом з політичних мотивів.

"Пан міністр запевнив пані Наталію, що ми зробимо все, аби Алєсь Бялецький вийшов з в'язниці, і навіть якщо це станеться нескоро, ми будемо голосно говорити на весь світ, що діється, що ми підтримуємо його і всіх політичних в'язнів, які є в Білорусі, — а їх є дуже багато, і чоловіків, і жінок", — сказав Моравецький.

Наталія Пінчук своєю чергою повідомила, що її позиція щодо ситуації в білорусі збігається з поглядами представників польської влади. Вона також розповіла журналістам, що білоруський режим наразі ускладнює її спілкування з чоловіком. Востаннє вона бачила його ще в листопаді, відтоді вони лише підтримують з ним листування, але листи перевіряються.

Білоруського правозахисника, лауреата Нобелівської премії світу Алеся Бялецького засудили до 10 років позбавлення волі за критику режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Офіційне звинувачення — "підготовка дій, що порушують громадський порядок".

Нагадаємо, нещодавно уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, скільки українських політв'язнів утримує росія. За його даними, росія незаконно утримує 180 українських політв’язнів. Більшість з них — кримські татари.