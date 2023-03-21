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Польша выразила поддержку всем политическим заключенным Беларуси

21 марта 2023 23:20
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Матеуш Моравецкий
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Польские власти подчеркивают, что поддерживают Алеся Бялецкого, Анджея Пачобута и всех политзаключенных и сделают все для того, чтобы они вышли из тюрьмы.

Об этом сообщает "Польское радио".

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Что известно

Как отмечает издание, 21 марта премьер-министр Матеуш Моравецкий и министр иностранных дел Збигнев Рау встретились в Варшаве с Наталией Пинчук, женой политзаключенного Алеся Бялецкого — лауреата Нобелевской премии мира, заключенного белорусуским режимом по политическим мотивам.    

"Министр заверил Наталию, что мы сделаем все, чтобы Алесь Белецкий вышел из тюрьмы, и даже если это произойдет нескоро, мы будем громко говорить на весь мир, что происходит, что мы поддерживаем его и всех политических заключенных, которые есть в Беларуси, — а их очень много, и мужчин, и женщин", — сказал Моравецкий.

Наталья Пинчук в свою очередь сообщила, что ее позиция по ситуации в Беларуси совпадает со взглядами представителей польских властей. Она также рассказала журналистам, что белорусский режим сейчас усложняет ее общение с мужем. В последний раз она видела его еще в ноябре, с тех пор они только поддерживают с ним переписку, но письма проверяются.

Белорусского правозащитника, лауреата Нобелевской премии мира Алеся Бялецкого приговорили к 10 годам лишения свободы за критику режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Официальное обвинение — "подготовка действий, нарушающих общественный порядок".

Напомним, недавно уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, сколько украинских политзаключенных удерживает россия. По его данным, Россия незаконно удерживает 180 украинских политзаключенных. Большинство из них — крымские татары.

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