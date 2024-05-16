У Польщі оновили правила допомоги українським біженцям — що змінилося

Жінка з дитиною. Фото: Shutterstock

Парламент Польщі 15 травня ухвалив поправки до закону про допомогу громадянам України. Вони, зокрема, передбачають продовження легальності перебування українців у країні.

Про це повідомляє RFT24.

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Що зміниться для українських біженців

Закон про допомогу громадянам України у зв'язку з війною на території України було змінено. Нові правки встановлюють, що українці, які отримали номер PESEL UKR, можуть легально перебувати в Польщі до 30 вересня 2025 року. Крім того, виплати 800 плюс (800 злотих на місяць на одну дитину) тепер будуть пов'язані з обов'язковим шкільним навчанням для українських дітей, починаючи з наступного року.

Також розширено доступ до медичних, сімейних і соціальних виплат, виплат, що надаються установою соціального страхування (ZUS), і можливість проживання в колективних засобах розміщення.

Поправка встановлює, що учні можуть брати участь у додаткових безкоштовних курсах польської мови протягом максимум 36 місяців. Це стосується учнів, які розпочали навчання у 2022-2023 та 2023-2024 навчальних роках.

Також вводяться нові правила підтвердження особи громадянина України, який подає заяву на отримання номера PESEL. Для підтвердження особи буде потрібно пред'явити дійсний проїзний документ.

З 1 липня зміни в законодавстві передбачають, що фінансування підтримки у вигляді проживання та харчування біженців з України, які перебувають у складній ситуації, буде можливе лише за умови укладення договору з місцевим компетентним воєводою або органом місцевого самоврядування, що діє за дорученням воєводи.

Правила участі у витратах на проживання та харчування в центрах колективного розміщення також будуть змінені для забезпечення більш ефективного збору належних субсидій.

Закон передбачає припинення пільг, пов’язаних із компенсацією витрат на проживання та харчування біженців, які проживають у приватних приміщеннях.

Також з 1 липня припиняється надання допомоги на фінансування фотографування та одноразова грошова допомога в розмірі 300 злотих.

Більшість змін набуде чинності 1 липня, за винятком деяких положень, які будуть передані на розгляд Сенату.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Нідерландах влада планує змінити правила для українських біженців. Зміни торкнуться працевлаштованих громадян, як проживають у безкоштовних муніципальних притулках.

Ми також писали, що канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав українських біженців шукати собі роботу. Він сподівається, що кількість людей, яким надається допомога, згодом скорочуватиметься.