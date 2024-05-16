Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Польща внесла зміни до закону про допомогу українським біженцям arrow

Польща внесла зміни до закону про допомогу українським біженцям

16 травня 2024 12:43
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
У Польщі оновили правила допомоги українським біженцям — що змінилося
Жінка з дитиною. Фото: Shutterstock
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Парламент Польщі 15 травня ухвалив поправки до закону про допомогу громадянам України. Вони, зокрема, передбачають продовження легальності перебування українців у країні.

Про це повідомляє RFT24.

Читайте також:

Що зміниться для українських біженців

Закон про допомогу громадянам України у зв'язку з війною на території України було змінено. Нові правки встановлюють, що українці, які отримали номер PESEL UKR, можуть легально перебувати в Польщі до 30 вересня 2025 року. Крім того, виплати 800 плюс (800 злотих на місяць на одну дитину) тепер будуть пов'язані з обов'язковим шкільним навчанням для українських дітей, починаючи з наступного року.

Також розширено доступ до медичних, сімейних і соціальних виплат, виплат, що надаються установою соціального страхування (ZUS), і можливість проживання в колективних засобах розміщення.

Поправка встановлює, що учні можуть брати участь у додаткових безкоштовних курсах польської мови протягом максимум 36 місяців. Це стосується учнів, які розпочали навчання у 2022-2023 та 2023-2024 навчальних роках.

Також вводяться нові правила підтвердження особи громадянина України, який подає заяву на отримання номера PESEL. Для підтвердження особи буде потрібно пред'явити дійсний проїзний документ.

З 1 липня зміни в законодавстві передбачають, що фінансування підтримки у вигляді проживання та харчування біженців з України, які перебувають у складній ситуації, буде можливе лише за умови укладення договору з місцевим компетентним воєводою або органом місцевого самоврядування, що діє за дорученням воєводи.

Правила участі у витратах на проживання та харчування в центрах колективного розміщення також будуть змінені для забезпечення більш ефективного збору належних субсидій.

Закон передбачає припинення пільг, пов’язаних із компенсацією витрат на проживання та харчування біженців, які проживають у приватних приміщеннях.

Також з 1 липня припиняється надання допомоги на фінансування фотографування та одноразова грошова допомога в розмірі 300 злотих.

Більшість змін набуде чинності 1 липня, за винятком деяких положень, які будуть передані на розгляд Сенату.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Нідерландах влада планує змінити правила для українських біженців. Зміни торкнуться працевлаштованих громадян, як проживають у безкоштовних муніципальних притулках.

Ми також писали, що канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав українських біженців шукати собі роботу. Він сподівається, що кількість людей, яким надається допомога, згодом скорочуватиметься. 

Польща
виплати
біженці
переселенці
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників