В Польше обновили правила помощи украинским беженцам — что изменилось

Женщина с ребенком. Фото: Shutterstock

Парламент Польши 15 мая принял поправки в закон о помощи гражданам Украины. Они, в частности, предполагают продолжение легальности пребывания украинцев в стране.

Об этом сообщает RFT24.

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Что изменится для украинских беженцев

Закон о помощи гражданам Украины в связи с войной на территории Украины изменился. Новые правки устанавливают, что украинцы, получившие PESEL UKR, могут легально находиться в Польше до 30 сентября 2025 года. Кроме того, выплаты 800 плюс (800 злотых в месяц на одного ребенка) теперь будут связаны с обязательной школьной учебой для украинских детей, начиная со следующего года.

Также расширен доступ к медицинским, семейным и социальным выплатам, выплатам, предоставляемым учреждением социального страхования (ZUS), и возможность проживания в коллективных средствах размещения.

Поправка устанавливает, что учащиеся могут принимать участие в дополнительных бесплатных курсах польского языка в течение максимум 36 месяцев. Это касается учащихся, которые начали обучение в 2022-2023 и 2023-2024 учебных годах.

Также вводятся новые правила подтверждения личности гражданина Украины, подающего заявление на получение номера PESEL. Для подтверждения личности потребуется предъявить действительный проездной документ.

С 1 июля изменения в законодательстве предусматривают, что финансирование поддержки в виде проживания и питания находящихся в сложной ситуации беженцев из Украины будет возможно только при условии заключения договора с местным компетентным воеводой или органом местного самоуправления, действующим по поручению воеводы.

Правила участия в расходах на проживание и питание в центрах коллективного размещения будут также изменены для обеспечения более эффективного сбора надлежащих субсидий.

Закон предусматривает прекращение льгот, связанных с компенсацией расходов на проживание и питание проживающих в частных помещениях беженцев.

Также с 1 июля прекращается предоставление пособия на финансирование фотографирования и единовременная денежная помощь в размере 300 злотых.

Большинство изменений вступит в силу с 1 июля, за исключением некоторых положений, которые будут переданы на рассмотрение Сената.

Что еще стоит знать

Напомним, в Нидерландах власти планируют изменить правила для украинских беженцев. Изменения коснутся трудоустроенных граждан, проживающих в бесплатных муниципальных приютах.

Мы также писали, что канцлер Германии Олаф Шольц призвал украинских беженцев искать работу. Он надеется, что количество людей, которым оказывается помощь, будет сокращаться.