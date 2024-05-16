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Польша внесла изменения в закон о помощи украинским беженцам

16 мая 2024 12:43
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
В Польше обновили правила помощи украинским беженцам — что изменилось
Женщина с ребенком. Фото: Shutterstock
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Парламент Польши 15 мая принял поправки в закон о помощи гражданам Украины. Они, в частности, предполагают продолжение легальности пребывания украинцев в стране.

Об этом сообщает RFT24.

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Что изменится для украинских беженцев

Закон о помощи гражданам Украины в связи с войной на территории Украины изменился. Новые правки устанавливают, что украинцы, получившие PESEL UKR, могут легально находиться в Польше до 30 сентября 2025 года. Кроме того, выплаты 800 плюс (800 злотых в месяц на одного ребенка) теперь будут связаны с обязательной школьной учебой для украинских детей, начиная со следующего года.

Также расширен доступ к медицинским, семейным и социальным выплатам, выплатам, предоставляемым учреждением социального страхования (ZUS), и возможность проживания в коллективных средствах размещения.

Поправка устанавливает, что учащиеся могут принимать участие в дополнительных бесплатных курсах польского языка в течение максимум 36 месяцев. Это касается учащихся, которые начали обучение в 2022-2023 и 2023-2024 учебных годах.

Также вводятся новые правила подтверждения личности гражданина Украины, подающего заявление на получение номера PESEL. Для подтверждения личности потребуется предъявить действительный проездной документ.

С 1 июля изменения в законодательстве предусматривают, что финансирование поддержки в виде проживания и питания находящихся в сложной ситуации беженцев из Украины будет возможно только при условии заключения договора с местным компетентным воеводой или органом местного самоуправления, действующим по поручению воеводы.

Правила участия в расходах на проживание и питание в центрах коллективного размещения будут также изменены для обеспечения более эффективного сбора надлежащих субсидий.

Закон предусматривает прекращение льгот, связанных с компенсацией расходов на проживание и питание проживающих в частных помещениях беженцев.

Также с 1 июля прекращается предоставление пособия на финансирование фотографирования и единовременная денежная помощь в размере 300 злотых.

Большинство изменений вступит в силу с 1 июля, за исключением некоторых положений, которые будут переданы на рассмотрение Сената.

Что еще стоит знать

Напомним, в Нидерландах власти планируют изменить правила для украинских беженцев. Изменения коснутся трудоустроенных граждан, проживающих в бесплатных муниципальных приютах.

Мы также писали, что канцлер Германии Олаф Шольц призвал украинских беженцев искать работу. Он надеется, что количество людей, которым оказывается помощь, будет сокращаться.

Польша
выплаты
беженцы
переселенцы
война в Украине

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