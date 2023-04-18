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Польща встановлює електронний бар'єр на кордоні з РФ, — ЗМІ

18 квітня 2023 13:55
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Польща встановлює електронний бар'єр на кордоні з РФ, — ЗМІ
Кордон Польщі та РФ. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Глава МВС Польщі Маріуш Каміньський повідомив, що країна розпочала будівництво електронного бар'єра на всьому сухопутному кордоні з Росією, за винятком ділянки Віслінської коси, де вже встановлені електронні пристрої.

Про це повідомляє RMF 24

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Електронний бар'єр

Електронний бар'єр, що складається із системи камер та датчиків руху, встановлять на 199 кілометрах кордону. Роботи планується завершити до осені цього року.

Бар'єр буде поділено на дванадцять функціональних секцій, на яких встановлять близько 2 тисяч стовпів для відеоспостереження, 3 тисячі відеокамер та 700 км силових, передаючих та сигнальних кабелів. Каміньський запевнив, що цей бар'єр буде "неймовірно сучасним" і стане найкращим захищеним кордоном у Європейському Союзі.

Понад 83 млн доларів виділено на будівництво цього електронного бар'єру, у тому числі понад 9 млн доларів на зміцнення рельєфу на окремих ділянках кордону. Будівельні роботи розпочалися в районі прикордонних застав у Безльодах та Семпополі.

Перші роботи полягають у заливанні фундаменту стовпів для камер спостереження та прокладання силових та передавальних кабелів. На будівництво електронного бар'єра є закон про будівництво об'єктів охорони державного кордону, який набув чинності 4 листопада 2021 року. Цей закон був ухвалений у зв'язку з міграційним тиском на польсько-білоруському кордоні.

Раніше, з початку листопада минулого року, на польсько-російському кордоні армія Польщі встановила тимчасовий бар'єр із колючого дроту. Тепер же, з появою електронного бар'єра, Польща матиме повний моніторинг того, що відбувається на кордоні з Росією і буде готова до будь-яких протиправних

Нагадаємо, що в Україні працівники митниці виявили порушення на 1,2 млрд грн за перший квартал 2023 року. Найбільше штрафів виписали за перевезення промислових товарів.

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