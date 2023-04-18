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Польша устанавливает электронный барьер на границе с РФ, — СМИ

18 апреля 2023 13:55
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Польша устанавливает электронный барьер на границе с РФ, — СМИ
Граница Польши и РФ. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Глава МВД Польши Мариуш Каминьский сообщил, что страна начала строительство электронного барьера на всей сухопутной границе с Россией, за исключением участка Вислинской косы, где уже установлены электронные устройства. 

Об этом сообщает RMF 24.

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Электронный барьер

Электронный барьер, состоящий из системы камер и датчиков движения, установят на 199 километрах границы. Работы планируется завершить к осени этого года.

Барьер будет разделен на двенадцать функциональных секций, на которых установят около 2 тысяч столбов для видеонаблюдения, 3 тысячи видеокамер и 700 км силовых, передающих и сигнальных кабелей. Каминьский заверил, что этот барьер будет "невероятно современным" и станет лучшей защищенной границей в Европейском Союзе.

Более 83 млн долларов выделены на строительство этого электронного барьера, в том числе более 9 млн долларов на укрепление рельефа на отдельных участках границы. Строительные работы начались в районе пограничных застав в Безледах и в Семпополе.

Первые работы заключаются в заливке фундамента столбов для камер наблюдения и прокладке силовых и передаточных кабелей. На строительство электронного барьера есть закон о строительстве объектов охраны государственной границы, который вступил в силу 4 ноября 2021 года. Этот закон был принят в связи с миграционным давлением на польско-белорусской границе.

Ранее, с начала ноября прошлого года, на польско-российской границе армия Польши установила временный барьер из колючей проволоки. Теперь же, с появлением электронного барьера, Польша будет иметь полный мониторинг того, что происходит на границе с Россией и будет готова к любым противоправны

Напомним, что в Украине работники таможни выявили нарушений на 1,2 млрд грн за первый квартал 2023 года. Больше всего штрафов выписали за перевозку промышленных товаров.

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