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Польські прикордонники влаштували за українцями погоню зі стріляниною

21 травня 2023 12:35
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Польські прикордонники влаштували за українцями погоню зі стріляниною
Польські прикордонники на службі. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

З 19 на 20 травня польські прикордонники зупинили двох громадян України — чоловіка та жінку, звинувачених у перекиданні незаконних мігрантів. Коли погоня почалася, керування транспортним засобом було втрачено і, намагаючись уникнути затримання, вони спробували втекти, покинувши свій автомобіль.

Про це повідомляє прикордонна служба Польщі.

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Погоня за українцями

У повідомленні зазначається, що прикордонники під час переслідування випустили кілька попереджувальних пострілів вгору. Згідно із заявою прикордонної служби, ситуація на місці вимагала втручання медичних фахівців, проте не було уточнено, хто саме потребував допомоги перевізники чи нелегальні мігранти.

"Було надано невідкладну медичну допомогу на місці події, після чого було прийнято рішення про транспортування всіх учасників до медичних закладів. Інцидент розгорнувся в Більському районі, з погонею, що почалася в Красна-Весі і завершилася в іншому місці", — зазначено в повідомленні служби.

Інформація свідчить, що в машині українці везли трьох громадян Ємену, які перетнули кордон Білорусі та Польщі незаконно.

За злочини, пов'язані з перевезенням нелегальних мігрантів, українським кур'єрам загрожує до восьми років ув'язнення.

Прикордонники
Польські прикордонники влаштували гонитву за українцями. Фото:Прикордонна служба Польщі
Затримання
Польські прикордонники влаштували гонитву за українцями. Фото:Прикордонна служба Польщі

Нагадаємо, що Державна прикордонна служба України змінила основні правила виїзду за кордон із тваринами. Для цього потрібно мати спеціальні документи.

Також ми писали, що у МВС розповіли, що робити, якщо втратили паспорт за кордоном. Коли крадіжка паспорта відбувається незалежно від того, де це сталося, у більшості країн процедура звернення до уповноважених органів однакова. Насамперед необхідно негайно звернутися до найближчого відділення поліції для того, щоб скласти заяву про втрату паспортного документа.

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