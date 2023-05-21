Польские пограничники устроили за украинцами погоню со стрельбой

Польские пограничники на службе. Фото: росСМИ

С 19 на 20 мая польские пограничники остановили двух граждан Украины — мужчину и женщину, обвиняемых в переброске незаконных мигрантов. Когда погоня началась, управление транспортным средством было потеряно и, в попытке избежать задержания, они попытались скрыться, бросив свой автомобиль.

Об этом сообщает пограничная служба Польши.

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Погоня за украинцами

В сообщении указывается, что пограничники в ходе преследования выпустили несколько предупредительных выстрелов вверх. Согласно заявлению пограничной службы, ситуация на месте требовала вмешательства медицинских специалистов, однако не было уточнено, кто именно нуждался в помощи — перевозчики или нелегальные мигранты.

"Была оказана неотложная медицинская помощь на месте происшествия, после чего было принято решение о транспортировке всех участников в медицинские учреждения. Инцидент развернулся в Бельском районе, с погоней, начавшейся в Красна-Веси и завершившейся в другом месте", — отмечено в сообщении службы.

Информация свидетельствует, что в машине украинцы везли трех граждан Йемена, пересекших границу Беларуси и Польши незаконно.

За преступления, связанные с перевозкой нелегальных мигрантов, украинским "курьерам" грозит до восьми лет тюремного заключения.

Польские пограничники устроили погоню за украинцами. Фото:Пограничная служба Польши

Польские пограничники устроили погоню за украинцами. Фото:Пограничная служба Польши

Напомним, что Государственная пограничная служба Украины изменила основные правила выезда за границу с животными. Для этого необходимо иметь специальные документы.

Также мы писали, что в МВД рассказали, что делать, если потеряли паспорт за границей. Когда происходит кража паспорта независимо от того, где это произошло, в большинстве стран процедура обращения в уполномоченные органы одинакова. Прежде всего, необходимо немедленно обратиться в ближайшее отделение полиции для того, чтобы составить заявление о потере паспортного документа.