Польських прикордонників вперше обстріляли з Білорусі

Польські прикордонники. Фото: google.com

Нещодавно польські прикордонники повідомили про перший випадок обстрілу, завданого з території Білорусі. Крім того, цей випадок становив серйозну загрозу життю польських службовців.

Про це повідомляє RMF24.

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Згідно з інформацією видання, наразі невідомо, хто саме та з чого відкрив вогонь по польських прикордонниках. В результаті було пошкоджено автомобіль, в якому були два прикордонники.

Речник прикордонної служби Польщі Аркадіуш Тивонюк розповів, що попри відсутність інформації щодо зброї, з якої здійснювався обстріл, однак швидкість була значною. На його думку, це може бути пневматика.

"Не знаю, чи стріляли з якоїсь пневматичної зброї, але в будь-якому випадку він пройшов через бічне вікно транспортного засобу, вилетів з іншого боку і пройшов через інше вікно. Наголошую, що в транспортному засобі перебували двоє офіцерів, що також загрожувало їхньому життю та здоров'ю", — заявив Аркадіуш Тивонюк.

За даними польської прикордонної служби, з початку 2023 року було зафіксовано понад 12 тисяч спроб незаконного перетину польського кордону з Білорусі. В ефективності контролю велику роль відіграє 200-кілометрова стіна, розташована на сухопутному кордоні між цими країнами. Найбільше мігрантів, які намагаються перетнути кордон Польщі, походять з Афганістану, Сирії, Сомалі, Ємену та Іраку.

Нагадаємо, що група мігрантів, які не змогли перетнути кордон, закидала польських охоронців камінням і гілками дерев. Іноземці атакували з боку Білорусі.