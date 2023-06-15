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Польских пограничников впервые обстреляли из Беларуси

15 июня 2023 23:43
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Польских пограничников впервые обстреляли из Беларуси
Польские пограничники. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Недавно польские пограничники сообщили о первом случае обстрела, нанесенного с территории Беларуси. Кроме того, этот случай представлял собой серьезную угрозу жизни польских служащих.

Об этом сообщает RMF24.

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Польских пограничников обстреляли из Беларуси

Согласно информации издания, неизвестно, кто именно и из чего открыл огонь по польским пограничникам. В результате был поврежден автомобиль, в котором находились два пограничника.

Спикер пограничной службы Польши Аркадиуш Тивонюк рассказал, что, несмотря на отсутствие информации об оружии, из которого производился обстрел, однако скорость была значительной. По его мнению, это может быть пневматика.

"Не знаю, стреляли ли из какого-нибудь пневматического оружия, но в любом случае он прошел через боковое окно транспортного средства, вылетел с другой стороны и прошел через другое окно. Отмечаю, что в транспортном средстве находились двое офицеров, что также угрожало их жизни и здоровью", — заявил Аркадиуш Тивонюк.

По данным польской пограничной службы, с начала 2023 года было зафиксировано более 12 тысяч попыток незаконного пересечения польской границы из Белоруссии. В эффективности контроля огромную роль играет 200-километровая стена, расположенная на сухопутной границе меж этими странами. Больше всего мигрантов, пытающихся пересечь границу Польши, происходят из Афганистана, Сирии, Сомали, Йемена и Ирака.

Напомним, что группа мигрантов, которые не смогли пересечь границу, забросала польских охранников камнями и ветвями деревьев. Иностранцы атаковали со стороны Белоруссии.

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