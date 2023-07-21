Помер легендарний естрадний співак Тоні Беннет

Естрадний співак Тоні Беннет. Фото: AP

Легендарний співак Тоні Беннетт, який майстерно виконував класичні американські композиції та додав до репертуару вічні хіти, зокрема і I Left My Heart In San Francisco, пішов із життя в п'ятницю, 21 липня. За два тижні до наступного дня народження йому було б 97 років.

Про це пише АР.

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Смерть Тоні Беннета

Смерть артиста у Нью-Йорку підтвердила його публіцистка Сільвія Вайнер. І хоча точні обставини не розголошуються, відомо, що у 2016 році Беннетт виявив діагноз хвороби Альцгеймера.

Беннетт, одна з останніх зірок епохи великих співаків середини 20-го століття, завжди ставив собі завдання створення "вічних мелодій", а не одноразових хітів. За його плечима понад 70 альбомів та 19 престижних нагород "Ґреммі", більшість з яких він отримав після 60 років. Його талант і професіоналізм заслужили на повагу і любов багатьох шанувальників і колег по цеху.

Нагадаємо, що Денис Борейко пожертвував собою у боротьбі проти російських окупантів. Життя українського спортсмена з Дніпра обірвалося на фронті третього липня.