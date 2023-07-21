Умер легендарный эстрадный певец Тони Беннет

Эстрадный певец Тони Беннет. Фото: AP

Легендарный певец Тони Беннетт, который мастерски исполнял классические американские композиции и добавил в репертуар вечные хиты, включая I Left My Heart In San Francisco, ушел из жизни в пятницу, 21 июля. За две недели до его следующего дня рождения ему было бы 97 лет.

Об этом пишет АР.

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Смерть Тони Беннета

Смерть артиста в Нью-Йорке подтвердила его публицист Сильвия Вайнер. И хотя точные обстоятельства не разглашаются, известно, что в 2016 году у Беннетта был обнаружен диагноз болезни Альцгеймера.

Беннетт, одна из последних звезд эпохи великих певцов средины 20-го века, всегда ставил перед собой задачу создания "вечных мелодий", а не одноразовых хитов. За его плечами более 70 альбомов и 19 престижных наград "Грэмми", большинство из которых он получил после 60 лет. Его талант и профессионализм заслужили уважение и любовь многих поклонников и коллег по цеху.

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