Об'єкт готуються збити / Фото: REUTERS/Tingshu Wang

У Китаї помітили невпізнаний летючий об'єкт. Його планують збити.

Про це повідомляє Global Times.

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"Місцева морська влада в Східно-китайській провінції Шаньдун оголосила в неділю, що вони помітили невпізнаний летючий об'єкт у водах недалеко від прибережного міста Річжао в провінції і готуються збити його, нагадавши рибалкам про необхідність дотримуватися безпеки за допомогою повідомлень", — йдеться у повідомленні.

Шпигунська куля з Китаю у США

Нещодавно у повітряному просторі США виявили шпигунську повітряну кулю, яка надійшла з Китаю. Влада пильно стежила за траєкторією пересування летючого об'єкта, а американські політики звернулися до китайських колег.

У CNN розповіли, що першими про дивний летючий об'єкт сповістили пілоти, які літали на великих висотах. Вони помітили ймовірну китайську повітряну кулю-шпигуна, коли вона дрейфувала над центральними Сполученими Штатами.

"Занедбана повітряна куля дрейфує", — зазначив екіпаж приватного літака Cessna Citation та додав, що вона перебуває у 32 км на північ від міжнародного аеропорту Канзас-Сіті.

Згодом держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що відкладає свою поїздку до Китаю на ці вихідні у зв’язку з тим, що ймовірно китайська шпигунська повітряна куля прямує через США.

"Ми впевнені, що це китайська повітряна куля для спостереження", — сказав він та додав, що це може "зашкодити" дискусіям, які офіційні особи планували провести під час його візиту. Також він додав, що США та Китай будуть підтримувати відкриті лінії зв'язку й стосовно питань повітряної кулі.

"Як тільки ми виявили повітряну кулю, уряд США негайно вжив заходів для захисту від збору конфіденційної інформації. Ми спілкувалися з урядом КНР безпосередньо через кілька каналів щодо цього питання. Члени моєї команди консультувалися з нашими партнерами в інших агентствах і в Конгресі. Ми також залучили наших близьких союзників і партнерів, щоб повідомити їх про присутність повітряної кулі спостереження в нашому повітряному просторі", — сказав Блінкен на пресконференції в п’ятницю.

Згодом Блінкен заявив, що перший крок до боротьби з підозрюваною китайською шпигунською повітряною кулею, що летить над Сполученими Штатами, простий — вивести її з повітряного простору США.

Тим часом відомі лідери республіканців, включно із колишнім президентом Дональдом Трампом, критикують адміністрацію президента Джо Байдена за те, що вона не збила з неба ймовірну китайську повітряну кулю спостереження. Вони почали постити у соцмережах заклики до збиття повітряної кулі, а також звинуватили Байдена у тому, що він "дозволяє ходити Китаю в гості до США".

Представник Пентагону заявив, що збиття цієї кулі утворить велике уламкове поле та може вбити людей на землі. Проте, там відмовились відповідати на запит журналістів про те, чи будуть таки збивати летючий об'єкт з Китаю, якщо він пролітатиме над водоймою.

Тим часом у МЗС Китаю заявили: "Безпілотний китайський дирижабль, який увійшов у повітряний простір США, був повністю випадковістю, спричиненою форс-мажорними обставинами, і ці факти дуже очевидні".

Там додали, що він не несе ніякої загрози безпеці США і опинився у повітряному просторі через вітер.

"Дирижабль має цивільний характер і використовується для наукових досліджень, таких як метеорологія. Під впливом західного вітру та обмежених можливостей керування дирижабль серйозно відхилився від запланованого маршруту", — сказав речник.

Згодом повітряну кулю збили за наказом президента США Джо Байдена.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Китаю висловило "сильне невдоволення і протест проти застосування США сили для атаки на цивільні безпілотні літальні апарати".