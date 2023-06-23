Порівняли з "гітлерівською Німеччиною": члени Бундестагу посварилися через війну в Україні

Бундестаг Німеччини. Фото: google

Під час проведення дебатів на одному з місцевих телеканалів члени Бундестагу посварилися через війну в Україні. Один із них навіть прирівняв країну до "гітлерівської Німеччини".

Про це повідомляє Welt.

Читайте також:

Сварка між членами Бундестагу

Сварка відбулася між головою фракції "Вільних демократів" Крістіаном Дюрр та очільником партії "Альтернатива для Німеччини" (правопопулістська) Тіно Хрупалла.

Відомо, що Хрупалла зробив гучну заяву з приводу закінчення війни в Україні. Він сказав, що у війні програють і Україна, і РФ, а єдиним переможцем у ній буде нібито США. До того ж політик поскаржився, що через війну Німеччина не може купувати російський газ, натомість платить за "брудний сланцевий газ з Америки".

Почувши це, Дюрр звинуватив свого опонента у тому, що його зовсім не хвилюють смерті громадян України. На що той сказав, що люди гинули в Афганістані та Іраку.

Україна — "гітлерівська Німеччина"

Після цього Дюрр поставив провокуюче питання з приводу того, чи був би Хрупалла такої ж думки про війну, якби вона стосувалася Німеччини. Відповідь опонента не забарилася і він відказав, що німецька влада фактично зробила це у 1945 році.

У цей момент у суперечку втрутилася модератор з питанням про те, чи справді "гітлерівську Німеччину", якій довелося капітулювати, можна порівняти з ситуацією України. Однак Хрупалла почав уникати відповіді.

Нагадаємо, що Збройні сили України очікують отримати додаткові 20 бойових машин піхоти Marder від німецького виробника Rheinmetall цього літнього сезону. Ця інформація була підтверджена компанією у Дюссельдорфі у п'ятницю.

Додамо, що Франція та Німеччина виділять для України майже 450 млн євро.