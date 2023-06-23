Сравнили с "гитлеровской Германией": члены Бундестага поссорились из-за войны в Украине

Бундестаг Германии. Фото: google

Во время проведения дебатов на одном из местных телеканалов члены Бундестага поссорились из-за войны в Украине. Один из них даже приравнял страну к "гитлеровской Германии".

Об этом сообщает Welt.

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Ссора между членами Бундестага

Ссора произошла между главой фракции "Свободных демократов" Кристианом Дюрром и главой партии "Альтернатива для Германии" (правопопулистская) Тино Хрупалла.

Известно, что Хрупалла сделал громкое заявление по поводу окончания войны в Украине. Он сказал, что в войне проиграют и Украина, и РФ, а единственным победителем в ней будут якобы США. К тому же политик пожаловался, что из-за войны Германия не может покупать российский газ, зато платит за "грязный сланцевый газ из Америки".

Услышав это, Дюрр обвинил своего оппонента в том, что его совсем не волнует смерть граждан Украины. На что тот сказал, что люди погибали в Афганистане и Ираке.

Украина — "гитлеровская Германия"

После этого Дюрр поставил провоцирующий вопрос по поводу того, был бы Хрупалла такого же мнения о войне, если бы она касалась Германии. Ответ оппонента не заставил себя ждать и он ответил, что немецкие власти фактически сделали это в 1945 году.

В этот момент в спор вмешалась модератор с вопросом о том, действительно ли "гитлеровскую Германию", которой пришлось капитулировать, можно сравнить с ситуацией Украины. Однако Хрупалла стал избегать ответа.

Напомним, что Вооруженные силы Украины ожидают получить дополнительные 20 боевых машин пехоты Marder от немецкого производителя Rheinmetall в этом летнем сезоне. Эта информация была подтверждена компанией в Дюссельдорфе в пятницу.

Добавим, что Франция и Германия выделят для Украины около 450 млн евро.