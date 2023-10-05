Пошесть у Парижі: як французи страждають від навали клопів

Клопи повзають по ліжку. Фото: google.com

Париж та інші французькі міста страждають від нашестя клопів, через що люди мало не божеволіють. Так, українка Марина, яка вже п’ять років живе в столиці Франції, поділилася враженнями від зустрічі з цими комахами.

Про це повідомляє ВВС Україна.

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У Парижі пошесть клопів

Марина зазначила, що за останні два з половиною роки мінімум троє її знайомих, окрім неї, теж стикалися з клопами.

"Ти психічно входиш в інший стан, потихеньку божеволієш. Клопи живляться кров’ю людини, живуть в ліжку і вночі тебе їдять. Моя подруга спала повністю вдягнена в шапці і рукавицях, прокидалася в паніці. А потім не їздила потягами та не сідала на сидіння в метро", — розповіла жінка.

За її словами, якщо ти маєш квартиру, яка кишить клопами, то це те саме, що бути прокаженим.

"Якось ми з другом (у якого у квартирі знайшли клопів — Ред.) пішли до ресторану, і він ледь не плакав, казав, що друзі відмовлялися бачитися з ним, що я єдина людина, яка погодилася з ним кудись сходити", — розповіла Марина.

Зазначається, що останнім часом скарг на збільшення клопів у Парижі побільшало. Експерти це підтверджують, однак така проблема існує вже кілька років.

"Щоразу наприкінці літа ми бачимо помітне збільшення кількості клопів. Це пов'язано з тим, що у липні та серпні люди багато переміщуються та привозять їх із собою у багажі. І кожного нового року сезонне зростання вище, ніж минулого", — пояснив ентомолог Центральної лікарні Марселя Жан-Мішель Беранже.

Клопи повзають по ліжку. Фото: google.com

Як зрозуміти, що у вас завелись клопи

Серед ознак того, що поруч із вами сусідують клопи, є такі:

Маленькі червоні укуси на шкірі.

Мікроскопічні білі яйця в щілинах матраца або дрібні чорні плями, які можуть бути відходами цих істот.

Поява кров'яних плям на постільній білизні, які можуть з'явитися після того, як ви стиснули клопа уві сні.

Неприємний запах у спальні.

Свербіж та набряки на тілі, які можуть бути реакцією на укуси клопів.

Учені підтвердили, що клопи переносять різні інфекції, зокрема туберкульоз, бруцельоз, гепатит, віспу та інші. Тому краще таких сусідів не ігнорувати, а чим швидше знищити. Дуже важливо звернутися до фахівців, бо самостійно з ними можна не завжди впоратися. А найголовніше, що можна зробити, це викинути всю постільну білизну, подушки та ковдри, запакувавши перед цим речі у сміттєві мішки.

Нагадаємо, що в Києві в лісопарковому господарстві "Конча-Заспа" виявили випадок африканської чумки свиней. Наразі на прилеглій території введено карантин.