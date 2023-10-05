Эпидемия в Париже: как французы страдают от нашествия клопов
Париж и другие французские города страдают от нашествия клопов, из-за чего люди чуть ли не сходят с ума. Так, украинка Марина, уже пять лет живущая в столице Франции, поделилась впечатлениями от встречи с этими насекомыми.
Об этом сообщает BBC Украина.
В Париже нашествие клопов
Марина отметила, что за последние два с половиной года минимум трое ее знакомых, кроме нее, тоже сталкивались с клопами.
"Ты психически входишь в другое состояние, потихоньку сходит с ума. Клопы питаются кровью человека, живут в постели и ночью тебя едят. Моя подруга спала полностью одетая в шапке и рукавицах, просыпалась в панике. А потом не ездила поездами и не садилась на сидения в метро", — рассказала женщина.
По ее словам, если у тебя есть квартира, которая кишит клопами, то это то же, что быть прокаженным.
"Однажды мы с другом (у которого в квартире нашли клопов — Ред.) пошли в ресторан, и он чуть не плакал, говорил, что друзья отказывались видеться с ним, что я единственный человек, который согласился с ним куда-то сходить", — рассказала Марина.
Отмечается, что в последнее время жалоб на увеличение клопов в Париже стало больше. Эксперты подтверждают это, однако такая проблема существует уже несколько лет.
"Каждый раз в конце лета мы видим заметное увеличение количества клопов. Это связано с тем, что в июле и августе люди много перемещаются и привозят их с собой в багаже. И каждый год сезонный рост выше, чем в прошлом", — пояснил энтомолог Центральной больницы Марселя Жан-Мишель Беранже.
Как понять, что у вас завелись клопы
Среди признаков того, что рядом с вами соседствуют клопы, есть:
- Маленькие красные укусы на коже.
- Микроскопические белые яйца в щелях матраса или мелкие чёрные пятна, которые могут быть отходами этих существ.
- Появление кровяных пятен на постельных принадлежностях, которые могут появиться после того, как вы сжали клопа во сне.
- Неприятный запах в спальне.
- Зуд и отеки на теле, которые могут быть реакцией на укусы клопов.
Ученые подтвердили, что клопы переносят различные инфекции, в частности туберкулез, бруцеллез, гепатит, оспу и другие. Потому лучше таких соседей не игнорировать, а чем быстрее уничтожить. Очень важно обратиться к специалистам, потому что самостоятельно с ними можно не всегда справиться. А самое главное, что можно сделать, это выбросить все постельное белье, подушки и одеяла, упаковав перед этим вещи в мусорные мешки.
Напомним, что в Киеве в лесопарковом хозяйстве "Конча-Заспа" обнаружили случай африканской чумки свиней. В настоящее время на прилегающей территории введен карантин.