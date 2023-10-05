Эпидемия в Париже: как французы страдают от нашествия клопов

Клопы ползают по кровати. Фото: google.com

Париж и другие французские города страдают от нашествия клопов, из-за чего люди чуть ли не сходят с ума. Так, украинка Марина, уже пять лет живущая в столице Франции, поделилась впечатлениями от встречи с этими насекомыми.

Об этом сообщает BBC Украина.

Читайте также:

В Париже нашествие клопов

Марина отметила, что за последние два с половиной года минимум трое ее знакомых, кроме нее, тоже сталкивались с клопами.

"Ты психически входишь в другое состояние, потихоньку сходит с ума. Клопы питаются кровью человека, живут в постели и ночью тебя едят. Моя подруга спала полностью одетая в шапке и рукавицах, просыпалась в панике. А потом не ездила поездами и не садилась на сидения в метро", — рассказала женщина.

По ее словам, если у тебя есть квартира, которая кишит клопами, то это то же, что быть прокаженным.

"Однажды мы с другом (у которого в квартире нашли клопов — Ред.) пошли в ресторан, и он чуть не плакал, говорил, что друзья отказывались видеться с ним, что я единственный человек, который согласился с ним куда-то сходить", — рассказала Марина.

Отмечается, что в последнее время жалоб на увеличение клопов в Париже стало больше. Эксперты подтверждают это, однако такая проблема существует уже несколько лет.

"Каждый раз в конце лета мы видим заметное увеличение количества клопов. Это связано с тем, что в июле и августе люди много перемещаются и привозят их с собой в багаже. И каждый год сезонный рост выше, чем в прошлом", — пояснил энтомолог Центральной больницы Марселя Жан-Мишель Беранже.

Клопы ползают по кровати. Фото: google.com

Как понять, что у вас завелись клопы

Среди признаков того, что рядом с вами соседствуют клопы, есть:

Маленькие красные укусы на коже.

Микроскопические белые яйца в щелях матраса или мелкие чёрные пятна, которые могут быть отходами этих существ.

Появление кровяных пятен на постельных принадлежностях, которые могут появиться после того, как вы сжали клопа во сне.

Неприятный запах в спальне.

Зуд и отеки на теле, которые могут быть реакцией на укусы клопов.

Ученые подтвердили, что клопы переносят различные инфекции, в частности туберкулез, бруцеллез, гепатит, оспу и другие. Потому лучше таких соседей не игнорировать, а чем быстрее уничтожить. Очень важно обратиться к специалистам, потому что самостоятельно с ними можно не всегда справиться. А самое главное, что можно сделать, это выбросить все постельное белье, подушки и одеяла, упаковав перед этим вещи в мусорные мешки.

Напомним, что в Киеве в лесопарковом хозяйстве "Конча-Заспа" обнаружили случай африканской чумки свиней. В настоящее время на прилегающей территории введен карантин.