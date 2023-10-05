Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Эпидемия в Париже: как французы страдают от нашествия клопов arrow

Эпидемия в Париже: как французы страдают от нашествия клопов

5 октября 2023 03:42
обновлено: 04:07
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Эпидемия в Париже: как французы страдают от нашествия клопов
Клопы ползают по кровати. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Париж и другие французские города страдают от нашествия клопов, из-за чего люди чуть ли не сходят с ума. Так, украинка Марина, уже пять лет живущая в столице Франции, поделилась впечатлениями от встречи с этими насекомыми.

Об этом сообщает BBC Украина.

Читайте также:

В Париже нашествие клопов

Марина отметила, что за последние два с половиной года минимум трое ее знакомых, кроме нее, тоже сталкивались с клопами.

"Ты психически входишь в другое состояние, потихоньку сходит с ума. Клопы питаются кровью человека, живут в постели и ночью тебя едят. Моя подруга спала полностью одетая в шапке и рукавицах, просыпалась в панике. А потом не ездила поездами и не садилась на сидения в метро", — рассказала женщина.

По ее словам, если у тебя есть квартира, которая кишит клопами, то это то же, что быть прокаженным.

"Однажды мы с другом (у которого в квартире нашли клопов — Ред.) пошли в ресторан, и он чуть не плакал, говорил, что друзья отказывались видеться с ним, что я единственный человек, который согласился с ним куда-то сходить", — рассказала Марина.

Отмечается, что в последнее время жалоб на увеличение клопов в Париже стало больше. Эксперты подтверждают это, однако такая проблема существует уже несколько лет.

"Каждый раз в конце лета мы видим заметное увеличение количества клопов. Это связано с тем, что в июле и августе люди много перемещаются и привозят их с собой в багаже. И каждый год сезонный рост выше, чем в прошлом", — пояснил энтомолог Центральной больницы Марселя Жан-Мишель Беранже.

Клопы ползают по кровати
Клопы ползают по кровати. Фото: google.com

Как понять, что у вас завелись клопы

Среди признаков того, что рядом с вами соседствуют клопы, есть:

  • Маленькие красные укусы на коже.
  • Микроскопические белые яйца в щелях матраса или мелкие чёрные пятна, которые могут быть отходами этих существ.
  • Появление кровяных пятен на постельных принадлежностях, которые могут появиться после того, как вы сжали клопа во сне.
  • Неприятный запах в спальне.
  • Зуд и отеки на теле, которые могут быть реакцией на укусы клопов.

Ученые подтвердили, что клопы переносят различные инфекции, в частности туберкулез, бруцеллез, гепатит, оспу и другие. Потому лучше таких соседей не игнорировать, а чем быстрее уничтожить. Очень важно обратиться к специалистам, потому что самостоятельно с ними можно не всегда справиться. А самое главное, что можно сделать, это выбросить все постельное белье, подушки и одеяла, упаковав перед этим вещи в мусорные мешки.

Напомним, что в Киеве в лесопарковом хозяйстве "Конча-Заспа" обнаружили случай африканской чумки свиней. В настоящее время на прилегающей территории введен карантин.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

None

Меньше, чем обрушенный мост в Киеве: сколько Одесса потратила на ВСУ в 2023 году

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

Новость с видео

12:45 Тину Кароль в откровенном платье пристыдили за неудачный образ: "Чего кривлять?"

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

Новость с видео

19:13В Севастополе раздались мощные взрывы

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз