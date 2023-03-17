Пошта Литви припинила відправку посилок з рф

Доставка посилки

Через нові вимоги, пов'язані з міжнародними санкціями, пошта Литви тимчасово припинила доставку посилок з товарами до рф. Ці вимоги були встановлені латвійською поштою, яка більше не прийматиме поштові посилки, в яких пересилаються предмети, якщо не будуть надані додаткові дані, що описують категорію предметів.

Про це пише LRT.

Доставка посилок

Поки не зрозуміло, як передавати такі дані, і пошта Литви шукає рішення для надсилання посилок до рф. Проте компанія не змогла підготуватися до змін заздалегідь, оскільки пошта Латвії не встановила перехідний період для змін.

Письмова кореспонденція, така як листи та листівки, як і раніше, відправляються до Росії, але комерційні посилки вже не відправляються з березня минулого року. Поштові відділення також припинили грошові перекази з росії та Білорусі.

Таким чином, відправка посилок з Литви до росії стала проблемою для пошти Литви, і компанія шукає рішення, щоб виконати нові вимоги, пов'язані з міжнародними санкціями. Однак поки що немає ясності, які дані необхідні і як їх передавати, тому доставку посилок з товарами до рф призупинено.

Нагадаємо, Національний поштовий оператор Укрпошта приготував для своїх клієнтів подарунок у вигляді суттєвого зниження тарифів на відправку за кордон. Йдеться про відправку посилок до Польщі через EMS сервіс (Express Mail Service) – сервіс прискореної міжнародної доставки.