Почта Литвы прекратила отправку посылок из рф

Доставка посылки

Из-за новых требований, связанных с международными санкциями, почта Литвы временно прекратила доставку посылок с товарами в рф. Эти требования были установлены латвийской почтой, которая больше не будет принимать почтовые посылки, в которых пересылаются предметы, если не будут предоставлены дополнительные данные, описывающие категорию предметов.

Об этом пишет LRT.

Доставка посылок

Пока не ясно, как передавать такие данные, и почта Литвы ищет решение для отправки посылок в рф. Однако, компания не смогла подготовиться к изменениям заранее, так как почта Латвии не установила переходный период для изменений.

Письменная корреспонденция, такая как письма и открытки, по-прежнему отправляются в россию, но коммерческие посылки уже не отправляются с марта прошлого года. Почтовые отделения также прекратили денежные переводы в и из рф и Беларуси.

Таким образом, отправка посылок из Литвы в россию стала проблемой для почты Литвы, и компания ищет решения, чтобы выполнить новые требования, связанные с международными санкциями. Однако, пока что нет ясности, какие данные необходимы и как их передавать, поэтому доставка посылок с товарами в россию приостановлена.

Напомним, Национальный почтовый оператор Укрпочта приготовил для своих клиентов подарок в виде существенного снижения тарифов на отправку за границу. Речь идет об отправке посылок в Польшу через EMS сервис (Express Mail Service) — сервис ускоренной международной доставки.