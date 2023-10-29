Посла Росії в Ізраїлі викликали до МЗС країни — причини

Зустріч представника президента Путіна з делегацією ХАМАС. Фото: BBC

Посла Росії в Ізраїлі Анатолія Вікторова викликали до Міністерства закордонних справ країни в Єрусалимі. Йому висловили протест через візит делегації ХАМАС до Москви.

Про це повідомляє офіційний російськомовний канал МЗС Ізраїлю "Израиль по-русски".

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Посла Росії викликали, щоб висловити протест

"Заступник гендиректора МЗС у справах Євро-Азії посол Симона Гальперін роз'яснила послу, що Ізраїль з усією серйозністю розглядає відсутність недвозначного та ясного засудження з боку Москви терористичної організації ХАМАС, а також дії Росії у міжнародних організаціях", — говориться у повідомленні.

В МЗС також наголосили, що прийняття у Москві лідерів ХАМАС, які несуть пряму відповідальність за кривавий теракт 7 жовтня, захоплення заручників та вбивство понад 1400 ізраїльтян, створює враження легітимації тероризму проти ізраїльтян.

Раніше ми повідомляли, що керівник ліванської організації "Хезболла", яка визнана терористичною, зустрівся з лідерами палестинських войовничих угруповань "ХАМАС" та "Ісламський джихад". На зустрічі вони обговорили подальші кроки для "досягнення справжньої перемоги опору".

Нагадуємо, що Росія не засудила атаку бойовиків ХАМАС на Ізраїль. Водночас терористи високо оцінили позицію російського президента Володимира Путіна.