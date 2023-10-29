Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Посла России в Израиле вызвали в МИД страны — причины arrow

Посла России в Израиле вызвали в МИД страны — причины

29 октября 2023 21:56
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Посла России в Израиле вызвали в МИД страны — причины
Встреча представителя президента Путина с делегацией ХАМАС. Фото: BBC
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Посла России в Израиле Анатолия Викторова вызвали в Министерство иностранных дел страны в Иерусалиме. Ему выразили протест в связи с визитом делегации ХАМАС в Москву.

Об этом сообщает официальный русскоязычный канал МИД Израиля "Израиль по-русски".

Читайте также:
Ізраїль
МИД Израиля вызвало посла России. Фото: Скриншот

Посла России вызвали, чтобы выразить протест

"Заместитель гендиректора МИД по делам Евро-Азии посол Симона Гальперин разъяснила послу, что Израиль со всей серьезностью рассматривает отсутствие недвусмысленного и ясного осуждения со стороны Москвы террористической организации ХАМАС, а также действия России в международных организациях", — говорится в сообщении.

В МИД также подчеркнули, что принятие в Москве лидеров ХАМАС, несущих прямую ответственность за кровавый теракт 7 октября, захват заложников и убийство более 1400 израильтян, создает впечатление легитимации терроризма против израильтян.

Ранее мы сообщали, что руководитель ливанской организации "Хезболла", признанной террористической, встретился с лидерами палестинских воинственных группировок "ХАМАС " и "Исламский джихад". На встрече они обсудили дальнейшие шаги по "достижению настоящей победы сопротивления".

Напомним, что Россия не осудила атаку боевиков ХАМАС на Израиль. В то же время террористы высоко оценили позицию российского президента Владимира Путина.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

12 самоубийств среди детей в Киеве — какие причины - 80x80

12 самоубийств среди детей в Киеве — какие причины

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Актуальное по теме