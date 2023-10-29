Посла России в Израиле вызвали в МИД страны — причины

Встреча представителя президента Путина с делегацией ХАМАС. Фото: BBC

Посла России в Израиле Анатолия Викторова вызвали в Министерство иностранных дел страны в Иерусалиме. Ему выразили протест в связи с визитом делегации ХАМАС в Москву.

Об этом сообщает официальный русскоязычный канал МИД Израиля "Израиль по-русски".

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Посла России вызвали, чтобы выразить протест

"Заместитель гендиректора МИД по делам Евро-Азии посол Симона Гальперин разъяснила послу, что Израиль со всей серьезностью рассматривает отсутствие недвусмысленного и ясного осуждения со стороны Москвы террористической организации ХАМАС, а также действия России в международных организациях", — говорится в сообщении.

В МИД также подчеркнули, что принятие в Москве лидеров ХАМАС, несущих прямую ответственность за кровавый теракт 7 октября, захват заложников и убийство более 1400 израильтян, создает впечатление легитимации терроризма против израильтян.

Ранее мы сообщали, что руководитель ливанской организации "Хезболла", признанной террористической, встретился с лидерами палестинских воинственных группировок "ХАМАС " и "Исламский джихад". На встрече они обсудили дальнейшие шаги по "достижению настоящей победы сопротивления".

Напомним, что Россия не осудила атаку боевиков ХАМАС на Израиль. В то же время террористы высоко оценили позицию российского президента Владимира Путина.