Посла России в Израиле вызвали в МИД страны — причины
Посла России в Израиле Анатолия Викторова вызвали в Министерство иностранных дел страны в Иерусалиме. Ему выразили протест в связи с визитом делегации ХАМАС в Москву.
Об этом сообщает официальный русскоязычный канал МИД Израиля "Израиль по-русски".
Посла России вызвали, чтобы выразить протест
"Заместитель гендиректора МИД по делам Евро-Азии посол Симона Гальперин разъяснила послу, что Израиль со всей серьезностью рассматривает отсутствие недвусмысленного и ясного осуждения со стороны Москвы террористической организации ХАМАС, а также действия России в международных организациях", — говорится в сообщении.
В МИД также подчеркнули, что принятие в Москве лидеров ХАМАС, несущих прямую ответственность за кровавый теракт 7 октября, захват заложников и убийство более 1400 израильтян, создает впечатление легитимации терроризма против израильтян.
Ранее мы сообщали, что руководитель ливанской организации "Хезболла", признанной террористической, встретился с лидерами палестинских воинственных группировок "ХАМАС " и "Исламский джихад". На встрече они обсудили дальнейшие шаги по "достижению настоящей победы сопротивления".
Напомним, что Россия не осудила атаку боевиков ХАМАС на Израиль. В то же время террористы высоко оценили позицию российского президента Владимира Путина.
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