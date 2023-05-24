Посланець Папи Римського: війна в Україні — це пандемія

Посол Папи Римського з питань миру в Україні кардинал Маттео Зуппі. Фото: REUTERS

Мирний переговорник від Папи Римського Франциска — кардинал Маттео Зуппі — у своєму першому публічному коментарі після призначення закликав до створення культури миру, щоб відповісти на "глибоку тривогу народів, які потребують миру".

Про це пише видання Associated Press.

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Зуппі переконаний, що задля встановлення миру зараз усі християни мають зробити свій внесок.

"Війна — це пандемія. Вона стосується всіх нас... Церква і християни вірять в мир, ми всі покликані бути миротворцями, тим більше в жахливому штормі конфліктів", — сказав кардинал Маттео Зуппі.

Новини.LIVE писали, що Президент Володимир Зеленський зацікавлений у залученні Ватикану до української формули миру. За його словами, цей план повинен бути лише українським.

Нагадаємо, Папа Римський збирається відправити спецпосланців до України та Росії. Будуть обговорювати перемирʼя. До Києва може відправитися глава Італійської єпископальної конференції кардинал Маттео Зуппі, а до Москви — префект Конгрегації східних церков архієпископ Клаудіо Гуджеротті.