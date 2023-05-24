Посланник Папы Римского: война в Украине – это пандемия

Посол Папы Римского по миру в Украине кардинал Маттео Зуппи. Фото: REUTERS

Мирный переговорщик от Папы Римского Франциска — кардинал Маттео Зуппи — в своем первом публичном комментарии после назначения призвал к созданию культуры мира, чтобы ответить на "глубокую тревогу народов, нуждающихся в мире".

Об этом пишет издание Associated Press.

Читайте также:

Зуппи убежден, что для установления мира сейчас все христиане должны внести свой вклад.

"Война – это пандемия. Она касается всех нас … Церковь и христиане верят в мир, мы все призваны быть миротворцами, тем более в ужасном шторме конфликтов", — сказал кардинал Маттео Зуппи.

Новости.LIVE писали, что Президент Владимир Зеленский заинтересован в приобщении Ватикана к украинской формуле мира. По его словам, этот план должен быть только украинским.

Напомним, Папа Римский собирается отправить спецпосланников в Украину и Россию. Будут обсуждать перемирие. В Киев может отправиться глава Итальянской епископальной конференции кардинал Маттео Зуппи, а в Москву — префект Конгрегации восточных церквей архиепископ Клаудио Гуджеротти.