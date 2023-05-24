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Посланник Папы Римского: война в Украине – это пандемия

24 мая 2023 02:18
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Посланник Папы Римского: война в Украине – это пандемия
Посол Папы Римского по миру в Украине кардинал Маттео Зуппи. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Мирный переговорщик от Папы Римского Франциска — кардинал Маттео Зуппи — в своем первом публичном комментарии после назначения призвал к созданию культуры мира, чтобы ответить на "глубокую тревогу народов, нуждающихся в мире".

Об этом пишет издание Associated Press.

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Зуппи убежден, что для установления мира сейчас все христиане должны внести свой вклад.

"Война – это пандемия. Она касается всех насЦерковь и христиане верят в мир, мы все призваны быть миротворцами, тем более в ужасном шторме конфликтов", — сказал кардинал Маттео Зуппи.

Новости.LIVE писали, что Президент Владимир Зеленский заинтересован в приобщении Ватикана к украинской формуле мира. По его словам, этот план должен быть только украинским.

Напомним, Папа Римский собирается отправить спецпосланников в Украину и Россию. Будут обсуждать перемирие. В Киев может отправиться глава Итальянской епископальной конференции кардинал Маттео Зуппи, а в Москву — префект Конгрегации восточных церквей архиепископ Клаудио Гуджеротти.

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