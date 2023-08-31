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Послів РФ та Білорусі запросили на Нобелівську премію в Стокгольмі

31 серпня 2023 23:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Послів РФ та Білорусі запросили на Нобелівську премію в Стокгольмі
Нобелівська премія. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Послів Російської Федерації та Білорусі запросили на бенкет з нагоди вручення Нобелівської премії 2023 в Стокгольмі. Минулого року їх не було через вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на Нобелівський фонд.

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П'ять із шести Нобелівських премій присуджуються в Стокгольмі щороку після процесу висунення, який тримається в секреті протягом наступних 50 років. Нобелівську премію миру вручають в Осло, де проходять окремі урочистості.

У Нобелівському фонді заявили, що посли всіх країн, які мають дипломатичні представництва у Швеції та Норвегії, будуть запрошені на церемонію вручення у цьому році. Варто зазначити, що 2022 року на урочистостях не було послів РФ та Білорусі.

У фонді наголосили, що хочуть включити навіть тих, хто не поділяє цінності премії.

"Очевидно, що світ дедалі більше ділиться на сфери, де діалог між тими, хто має різні погляди, скорочується. Щоб протистояти цій тенденції, ми зараз розширюємо наші запрошення відсвяткувати та зрозуміти Нобелівську премію та важливість вільної науки, вільної культури та вільних, мирних суспільств", — наголосив Відар Хельгесен, виконавчий директор Нобелівського фонду.

Нагадаємо, Український Оскарівський Комітет відкрив приймання заявок для участі фільмів у відборі на премію "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв та наук у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм" від України. Приймання заявок триває до 5 вересня включно.

Також ми писали, що картина про відважних українських жінок під час війни "Україна: Материнська війна" (Ukraine: A Mother's War) номінована на престижну телепремію "Еммі". Фільм змагатиметься в галузі новин та документалістики (News and Documentary Emmy Award).

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