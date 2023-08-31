Послов РФ и Беларуси пригласили на Нобелевскую премию в Стокгольме

Нобелевская премия. Фото: google.com

Послов Российской Федерации и Беларуси пригласили на банкет по случаю вручения Нобелевской премии 2023 года в Стокгольме. В прошлом году их не было из-за вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Нобелевский фонд.

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Пять из шести Нобелевских премий присуждаются в Стокгольме ежегодно после выдвижения, который держится в секрете в течение следующих 50 лет. Нобелевскую премию мира вручают в Осло, где проходят отдельные торжества.

В Нобелевском фонде заявили, что послы всех стран, имеющих дипломатические представительства в Швеции и Норвегии, будут приглашены на церемонию вручения в этом году. Стоит отметить, что в 2022 году на торжествах не было послов РФ и Беларуси.

В фонде подчеркнули, что хотят включить даже тех, кто не разделяет ценности премии.

"Очевидно, что мир все больше делится на сферы, где диалог между теми, кто имеет разные взгляды, сокращается. Чтобы противостоять этой тенденции, мы сейчас расширяем наши приглашения отпраздновать и понять Нобелевскую премию и важность свободной науки, свободной культуры и свободных, мирных обществ", — отметил Видар Хельгесен, исполнительный директор Нобелевского фонда.

Напомним, Украинский Оскаровский Комитет открыл прием заявок для участия фильмов в отборе на премию "Оскар" Американской академии кинематографических искусств и наук в категории "Лучший международный полнометражный фильм" от Украины. Прием заявок продолжается до 5 сентября включительно.

Также мы писали, что картина об отважных украинских женщинах во время войны "Украина: Материнская война" (Ukraine: A Mother's War) номинирована на престижную телепремию "Эмми". Фильм будет соревноваться в области новостей и документалистики (News and Documentary Emmy Award).