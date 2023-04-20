Посол розповів, яку військову допомогу Україна уже отримала від Естонії

Посол Естонії в Україні Каймо Кууск. Фото: Media Center Ukraine

Естонія надала Україні переносні протитанкові комплекси Javelin ще до початку повномасштабного вторгнення. А загалом Естонія надала Україні військової допомоги на суму, яка дорівнює 1% ВВП країни.

Про це заявив посол Естонії в Україні Каймо Кууск під час брифінгу.

Читайте також:

Як Естонія допомагає Україні

"Ще до початку повномасштабного вторгнення ми бачили, що щось наближається, і якщо це відбудеться, ми повинні допомогти українцям. Аби вони були готові до такого розвитку подій, аби вони могли стримувати просування Росії. Ми почали надавати протитанкову зброю, таку як Javelin, за п’ять днів до початку повномасштабного вторгнення. Я відвідував аеропорт "Бориспіль" і я особисто супроводжував першу партію протитанкових ракет, яка прибула до України", – зазначив дипломат.

Каймо Кууск зазначив, що відсоток наданого обладнання для протистояння російським окупантам в Україні становить 1% від ВВП Естонії.

"Ми надавали гаубиці, ми надавали боєприпаси, стрілецьку зброю, десятки тисяч одиниць стрілецької зброї, ми надавали спорядження. Також ми побудували польові госпіталі, в яких врятували тисячі українських військових. Ми надали багато обладнання. Якщо виразити це у відсотках, то це дорівнювало б 1% від нашого ВВП", — сказав посол.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу пояснив, що Захід не проти того, аби засудити Російську Федерацію за агресію проти України. Дискусії стосуються лише того, як саме пройде цей процес — за українськими правилами чи у форматі міжнародного трибуналу.

Також міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу розповів, чому західні країни говорили про неможливість постачання Україні певних видів озброєнь.