Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Посол розповів, яку військову допомогу Україна уже отримала від Естонії arrow

Посол розповів, яку військову допомогу Україна уже отримала від Естонії

20 квітня 2023 17:07
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Посол розповів, яку військову допомогу Україна уже отримала від Естонії
Посол Естонії в Україні Каймо Кууск. Фото: Media Center Ukraine
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Естонія надала Україні переносні протитанкові комплекси Javelin ще до початку повномасштабного вторгнення. А загалом Естонія надала Україні військової допомоги на суму, яка дорівнює 1% ВВП країни. 

Про це заявив посол Естонії в Україні Каймо Кууск під час брифінгу. 

Читайте також:

Як Естонія допомагає Україні

"Ще до початку повномасштабного вторгнення ми бачили, що щось наближається, і якщо це відбудеться, ми повинні допомогти українцям. Аби вони були готові до такого розвитку подій, аби вони могли стримувати просування Росії. Ми почали надавати протитанкову зброю, таку як Javelin, за п’ять днів до початку повномасштабного вторгнення. Я відвідував аеропорт "Бориспіль" і я особисто супроводжував першу партію протитанкових ракет, яка прибула до України", – зазначив дипломат. 

Каймо Кууск зазначив, що відсоток наданого обладнання для протистояння російським окупантам в Україні становить 1% від ВВП Естонії.

"Ми надавали гаубиці, ми надавали боєприпаси, стрілецьку зброю, десятки тисяч одиниць стрілецької зброї, ми надавали спорядження. Також ми побудували польові госпіталі, в яких врятували тисячі українських військових. Ми надали багато обладнання. Якщо виразити це у відсотках, то це дорівнювало б 1% від нашого ВВП", — сказав посол. 

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу пояснив, що Захід не проти того, аби засудити Російську Федерацію за агресію проти України. Дискусії стосуються лише того, як саме пройде цей процес — за українськими правилами чи у форматі міжнародного трибуналу.

Також міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу розповів, чому західні країни говорили про неможливість постачання Україні певних видів озброєнь

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB