Посол рассказал, какую военную помощь Украина уже получила от Эстонии.

Посол Эстонии в Украине Кайма Кууск. Фото: Media Center Ukraine

Эстония предоставила Украине переносные противотанковые комплексы Javelin еще до начала полномасштабного вторжения. В целом же Эстония предоставила Украине военную помощь на сумму, равную 1% ВВП страны.

Об этом заявил посол Эстонии в Украине Кайма Кууск во время брифинга.

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"Еще до начала полномасштабного вторжения мы видели, что что-то приближается, и если это произойдет, мы должны помочь украинцам. Чтобы они были готовы к такому развитию событий, чтобы они могли сдерживать продвижение России. Мы начали предоставлять противотанковое оружие, такое как Javelin за пять дней до начала полномасштабного вторжения. Я посещал аэропорт "Борисполь" и я лично сопровождал первую партию противотанковых ракет, которая прибыла в Украину", — отметил дипломат.

Каймо Кууск отметил, что процент предоставленного оборудования для противостояния российским оккупантам в Украине составляет 1% ВВП Эстонии.

"Мы предоставляли гаубицы, мы предоставляли боеприпасы, стрелковое оружие, десятки тысяч единиц стрелкового оружия, мы предоставляли снаряжение. Также мы построили полевые госпитали, в которых спасли тысячи украинских военных. Мы предоставили много оборудования. Если выразить это в процентах, то это равнялось бы 1% нашего ВВП", — сказал посол.

Напомним, ранее министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу объяснил, что Запад не против того, чтобы осудить Российскую Федерацию за агрессию против Украины. Дискуссии касаются только того, как пройдет этот процесс — по украинским правилам или в формате международного трибунала.

Также министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу рассказал, почему западные страны говорили о невозможности поставок Украине определенных видов вооружений.