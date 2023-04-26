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Посол США в Угорщині назвав заклики до України про припинення вогню "цинічними"

26 квітня 2023 23:18
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Посол США в Угорщині назвав заклики до України про припинення вогню "цинічними"
Посол США в Угорщині Девід Прессман та віцеспікер парламенту Угорщини Дора Дуро. Фото: Wikimedia
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Посол США в Угорщині, Девід Прессман, назвав заклики Угорщини до України про припинення вогню "цинічними" і заявив, що вони не враховують ситуацію, в якій частина території України перебуває під окупацією іноземних загарбників. Він також висловив своє занепокоєння цинічними політичними спробами використання терміну "світ" як зброї.

Про це йдеться на сайті посольства.

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Прессман наголосив, що необхідно бути реалістами та визнати, що конфлікт в Україні не може бути вирішено одностороннім припиненням вогню. На його думку, ситуація може бути покращена лише за умови, що Росія припинить військові дії та погодиться на переговори.

Посол США також зазначив, що багато політиків використовують термін "світ" як зброю у своїх політичних іграх. Однак він підкреслив, що світ може бути досягнутий лише в тому випадку, якщо всі сторони конфлікту погодяться на діалог та компроміси.

"Коли ми чуємо, як політики виступають за примирення, яке маскується під світ, давайте будемо чіткі: одна людина може досягти миру сьогодні. Якщо Путін припинить воювати, війна закінчиться. Якщо Україна перестає воювати, Україні кінець", - уточнив він.

Прессман підкреслив, що, незважаючи на складну ситуацію в регіоні, США залишаються на боці України та підтримуватимуть її у боротьбі за збереження своєї територіальної цілісності.

Нещодавно заступник голови парламенту Угорщини Дора Дуро заявила, що Україна, на її думку, має отримати згоду Росії на вступ до НАТО. Дуро заявила, що її країна не бачить жодних обставин, які б дозволили підтримати розширення НАТО за рахунок України.

Нагадаємо, що Папа Римський Франциск у п'ятницю, 28 квітня, вирушає з триденною поїздкою до Угорщини . Очікується, що війна в Україні, міграція та християнське коріння Європи стануть головними темами його публічних звернень та приватних переговорів із прем'єр-міністром Віктором Орбаном.

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