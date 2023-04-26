Посол США в Венгрии назвал призывы к Украине о прекращении огня "циничными"
Посол США в Венгрии, Дэвид Прессман, назвал призывы Венгрии к Украине о прекращении огня "циничными" и заявил, что они не учитывают существующую ситуацию, в которой часть территории Украины находится под оккупацией иностранных захватчиков. Он также выразил свою обеспокоенность циничными политическими попытками использования термина "мир" как оружия.
Об этом говорится на сайте посольства.
Что сказал посол США в Венгрии
Прессман подчеркнул, что необходимо быть реалистами и признать, что конфликт в Украине не может быть решен односторонним прекращением огня. В его мнении, ситуация может быть улучшена только при условии, что Россия прекратит военные действия и согласится на переговоры.
Посол США также отметил, что многие политики используют термин "мир" как оружие в своих политических играх. Однако, он подчеркнул, что мир может быть достигнут только в том случае, если все стороны конфликта согласятся на диалог и компромиссы.
"Когда мы слышим, как политики выступают за примирение, маскирующееся под мир, давайте будем четкие: один человек может достичь мира сегодня. Если Путин прекратит воевать, война закончится. Если Украина перестает воевать, Украине конец", — уточнил он.
Прессман подчеркнул, что, несмотря на сложную ситуацию в регионе, США остаются на стороне Украины и будут поддерживать ее в борьбе за сохранение своей территориальной целостности.
Не так давно заместитель председателя парламента Венгрии Дора Дуро заявила, что Украина, по ее мнению, должна получить согласие России на вступление в НАТО. Дуро заявила, что ее страна не видит никаких обстоятельств, позволяющих поддержать расширение НАТО за счет Украины.
Напомним, что Папа Римский Франциск в пятницу, 28 апреля, отправляется с трехдневной поездкой в Венгрию. Ожидается, что война в Украине, миграция и христианские корни Европы станут главными темами его публичных обращений и частных переговоров с премьер-министром Виктором Орбаном.