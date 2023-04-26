Посол США в Венгрии назвал призывы к Украине о прекращении огня "циничными"

Посол США в Венгрии Дэвид Прессман и вицеспикер парламента Венгрии Дора Дуро. Фото: Wikimedia

Посол США в Венгрии, Дэвид Прессман, назвал призывы Венгрии к Украине о прекращении огня "циничными" и заявил, что они не учитывают существующую ситуацию, в которой часть территории Украины находится под оккупацией иностранных захватчиков. Он также выразил свою обеспокоенность циничными политическими попытками использования термина "мир" как оружия.

Об этом говорится на сайте посольства.

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Прессман подчеркнул, что необходимо быть реалистами и признать, что конфликт в Украине не может быть решен односторонним прекращением огня. В его мнении, ситуация может быть улучшена только при условии, что Россия прекратит военные действия и согласится на переговоры.

Посол США также отметил, что многие политики используют термин "мир" как оружие в своих политических играх. Однако, он подчеркнул, что мир может быть достигнут только в том случае, если все стороны конфликта согласятся на диалог и компромиссы.

"Когда мы слышим, как политики выступают за примирение, маскирующееся под мир, давайте будем четкие: один человек может достичь мира сегодня. Если Путин прекратит воевать, война закончится. Если Украина перестает воевать, Украине конец", — уточнил он.

Прессман подчеркнул, что, несмотря на сложную ситуацию в регионе, США остаются на стороне Украины и будут поддерживать ее в борьбе за сохранение своей территориальной целостности.

Не так давно заместитель председателя парламента Венгрии Дора Дуро заявила, что Украина, по ее мнению, должна получить согласие России на вступление в НАТО. Дуро заявила, что ее страна не видит никаких обстоятельств, позволяющих поддержать расширение НАТО за счет Украины.

Напомним, что Папа Римский Франциск в пятницу, 28 апреля, отправляется с трехдневной поездкой в Венгрию. Ожидается, что война в Украине, миграция и христианские корни Европы станут главными темами его публичных обращений и частных переговоров с премьер-министром Виктором Орбаном.