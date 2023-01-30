У Пакистані стався вибух у мечеті, десятки загиблих

На місці інциденту працюють рятувальники / Фото: REUTERS/Fayaz Aziz

У Пакистані в місті Пешавар підірвали мечеть. Внаслідок інциденту багато загиблих та постраждалих.

Про це пише BBC.

Що відомо

Вибух стався під час післяобідньої молитви в північно-західному місті поблизу кордону країни з Афганістаном близько 13:30 за місцевим часом. Щонайменше 28 людей загинуло, понад 150 отримали поранення. Частина будівлі була зруйнована, під завалами залишаються люди. На місці працюють рятувальники.

Представник лікарні Lady Reading Hospital Мохаммад Асім заявив, що дехто з поранених перебуває у критичному стані. Госпіталь оголосив надзвичайний стан. Він все ще приймає постраждалих під час вибуху. Людей закликають здавати кров.

Причина трагедії невідома. Серед загиблих багато поліцейських. Пакистанський чиновник припустив, що метою нападу була саме поліція. Прем'єр-міністр Пакистану Шебаз Шаріф рішуче засудив терористичні дії. У своїй заяві Шаріф сказав, що ті, хто стоїть за інцидентом, "не мають нічого спільного з ісламом".

"Вся нація об'єдналася проти загрози тероризму", — сказав Шаріф.

Фото: REUTERS/Khuram Parvez

Фото: REUTERS/Khuram Parvez

Фото: REUTERS/Khuram Parvez

Фото: REUTERS/Khuram Parvez

Фото: REUTERS/Khuram Parvez

Нагадаємо, днями в Єрусалимі терорист відкрив вогонь по людях. Внаслідок інциденту були загиблі та поранені.

Також ми писали, що у столиці Пакистану терорист-смертник та його спільник підірвали вибухівку, коли поліція намагалася перевірити їхнє авто. В результаті терорист вбив себе і поліцейського, ще п'ятеро людей поранено.