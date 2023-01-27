В Єрусалимі терорист розстріляв людей

Правоохоронці ліквідували зловмисника

В Єрусалимі терорист відкрив вогонь по людях. Внаслідок інциденту загинули семеро людей, ще десять отримали поранення.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

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Терорист, житель Шуафата, відкрив вогонь по людях, які виходили з синагоги після п'ятничної вечірньої молитви, а потім був убитий силами безпеки після спроби втекти на автомобілі. Повідомляється, що він був членом ХАМАС.

Один зі служителів синагоги розповів, що поліція не прибула на місце події протягом 20 хвилин, вони не повірили тим, хто дзвонив, і вважали, що шум вийшов від пострілів у повітря з прилеглих районів східного Єрусалиму.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху отримує оновлену інформацію з місця події та збирається провести оцінку ситуації. Комісар поліції Кобі Шабтай прибув на місце інциденту незабаром після стрілянини. На місце також прибув міністр національної безпеки Ітамар Бен-Гвір.

За підтвердженою інформацією, серед загиблих — 40-річна жінка. Частину тіл загиблих досі не прибрали з місця злочину. На місці інциденту працюють медики.

"Ми побачили жінку та 4 чоловіків, які лежали на дорозі. Вони отримали вогнепальні поранення та не подавали ознак життя, і нам довелося негайно підтвердити їхню смерть", — сказав один із медиків.

Трьох поранених, у тому числі 70-річна жінка в критичному стані, евакуювали до лікарні Хадасса в Маунт-Скопус.

Серед інших поранених — 20-річний чоловік у важкому стані та 14-річний підліток у стані середньої тяжкості. 30-річного чоловіка в критичному стані та 60-річну жінку в стані середньої тяжкості евакуювали до лікарні Шааре Зедек.

Поліція обшукує територію на виявлення нових терористів.

Нагадаємо, у столиці Пакистану терорист-смертник та його спільник підірвали вибухівку, коли поліція намагалася перевірити їхнє авто. В результаті терорист вбив себе і поліцейського, ще п'ятеро людей поранено.