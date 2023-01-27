В Иерусалиме террорист расстрелял людей

Правоохранители ликвидировали злоумышленника

В Иерусалиме террорист открыл огонь по людям. В результате инцидента погибли семь человек, еще десять получили ранения.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Подробности

Террорист, житель Шуафата, открыл огонь по людям, выходившим из синагоги после пятничной вечерней молитвы, а затем был убит силами безопасности после попытки скрыться на автомобиле. Сообщается, что он являлся членом ХАМАС.

Один из служителей синагоги рассказал, что полиция не прибыла на место происшествия в течение 20 минут, они не поверили звонившим и считали, что шум вышел от выстрелов в воздух из близлежащих районов восточного Иерусалима.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху получает обновленную информацию с места происшествия и намерен провести оценку ситуации. Комиссар полиции Коби Шабтай прибыл на место инцидента вскоре после стрельбы. На место также прибыл министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир.

По подтвержденной информации, среди погибших — 40-летняя женщина. Часть тел погибших до сих пор не убрали с места преступления. На месте инцидента работают медики.

"Мы увидели женщину и 4 мужчин, которые лежали на дороге. Они получили огнестрельные ранения и не подавали признаков жизни, и нам пришлось немедленно подтвердить их смерть", — сказал один из медиков.

Трое раненых, в том числе 70-летняя женщина в критическом состоянии, были эвакуированы в больницу Хадасса в Маунт-Скопус.

Среди других раненых — 20-летний мужчина в тяжелом состоянии и 14-летний подросток в состоянии средней тяжести. 30-летнего мужчину в критическом состоянии и 60-летнюю женщину в состоянии средней тяжести эвакуировали в больницу Шааре Зедек.

Полиция обыскивает территорию для обнаружения новых террористов.

Напомним, в столице Пакистана террорист-смертник и его сообщник взорвали взрывчатку, когда полиция пыталась проверить их автомобиль. В результате террорист убил себя и полицейского, еще пять человек ранены.