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Любитель розкопок знайшов золоте намисто, пов'язане з Генріхом VIII

2 лютого 2023 21:33
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир
Любитель розкопок знайшов золоте намисто, пов'язане з Генріхом VIII
Нині виріб представлений у Британському музеї
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир

Любитель розкопок Чарлі Кларк у 2019 році знайшов золотий кулон у Ворикширі, в регіоні Вест-Мідлендс в Англії. Виріб у формі серця прикрашений червоно-білими квітковими візерунками, що зображують союз короля Генріха VIII та його першої дружини Катерини Арагонської. Нині кулон представлений у Британському музеї.

Про це повідомляє IFLScience.

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Деталі

Кулон має форму серця вагою 300 грамів. Одну сторону прикрашає тюдорівська троянда, яка обплітає кущ граната, що росте з цієї ж гілки. На реверсі зображено літери Г і К — Генрі та Кетрін — з’єднані разом. На обох сторонах написи TOVS + IORS унизу, каламбур на основі французького слова "toujours", що означає "завжди".

"Цей прекрасний кулон є неймовірним відкриттям, яке дає нам відчутний зв'язок з Генріхом VIII і Катериною Арагонською і збагачує наше розуміння тогочасного королівського двору", — сказав виконавчий директор "Історичної Англії" Дункан Вілсон.

кулон
Фото: Birmingham Museums Trust
кулон
Фото: Birmingham Museums Trust

Нагадаємо, археологи, які працюють у південному єгипетському місті Луксор знайшли місто римської доби. За оцінкою археологів, руїнам римського поселення 1800 років.

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