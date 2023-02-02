Любитель розкопок знайшов золоте намисто, пов'язане з Генріхом VIII
Любитель розкопок Чарлі Кларк у 2019 році знайшов золотий кулон у Ворикширі, в регіоні Вест-Мідлендс в Англії. Виріб у формі серця прикрашений червоно-білими квітковими візерунками, що зображують союз короля Генріха VIII та його першої дружини Катерини Арагонської. Нині кулон представлений у Британському музеї.
Про це повідомляє IFLScience.
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Деталі
Кулон має форму серця вагою 300 грамів. Одну сторону прикрашає тюдорівська троянда, яка обплітає кущ граната, що росте з цієї ж гілки. На реверсі зображено літери Г і К — Генрі та Кетрін — з’єднані разом. На обох сторонах написи TOVS + IORS унизу, каламбур на основі французького слова "toujours", що означає "завжди".
"Цей прекрасний кулон є неймовірним відкриттям, яке дає нам відчутний зв'язок з Генріхом VIII і Катериною Арагонською і збагачує наше розуміння тогочасного королівського двору", — сказав виконавчий директор "Історичної Англії" Дункан Вілсон.
Нагадаємо, археологи, які працюють у південному єгипетському місті Луксор знайшли місто римської доби. За оцінкою археологів, руїнам римського поселення 1800 років.