Розкопки в Японії — археологи знайшли найдовший меч і давнє бронзове дзеркало

В японській гробниці знайшли найдовший меч

Під час розкопок у кургані Томіомаруяма в місті Нара, Японія, археологи виявили гігантський меч "Дакокен" довжиною 2,3 метра. Окрім цього, фахівці знайшли давнє бронзове дзеркало у формі щита, яке є першим у своєму роді.

Про це пише Heritage Daily.

Що відомо про знахідки

У японській гробниці археологи знайшли найбільше бронзове дзеркало та найбільший залізний меч "Дако" в історії Японії, його довжина становить 2,3 метра. Історичні артефакти знайшли в кургані кінця четвертого століття у західному місті Нара.

Експерти зазначають, що подвійні знахідки з кургану Томіо Маруяма можуть стати національним надбанням. Тому що знайдене дзеркало у формі щита є першим у своєму роді. Дако зі звивистим лезом також є найбільшим залізним мечем, виготовленим у той період у Східній Азії.

"Ці відкриття вказують на те, що технології періоду "Кофун" (300-710 рр. н. е.) перевершують усе, що можна було собі уявити, і є шедеврами металообробки того періоду", — сказав заступник директора Археологічного інституту Косаку Окабаяші.

За його словами, ці відкриття є проривом досліджень періоду "Кофун", який був названий на честь курганів, збудованих для представників керівного класу.

Який вигляд мають артефакти

Візерункова поверхня дзеркала має дизайн найпоширеніших дзеркал "Дарю". Вони відрізняються тим, що на них проілюстровані уявні істоти. Дзеркало у формі щита має довжину 64 см, ширину трохи більш як 31 см і важить 5,7 кг.

Знайдений меч є найдавнішим із мечів "Дако". Він відрізняється своєю хвилястістю та змієподібною формою, від якої і походить його назва. Він має маркування піхов і рукояті.

Нагадаємо, нещодавно археологи в Єгипті знайшли місто римської доби, якому 1800 років. Генеральний секретар Вищої ради старожитностей Єгипту Мостафа Вазірі сказав, що місто знайдене датується ІІ і ІІІ століттями нашої ери. Він описав його як "найстаріше і найважливіше місто, знайдене на східному березі Луксора".