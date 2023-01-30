Раскопки в Японии – археологи нашли самый длинный меч и древнее бронзовое зеркало

В японской гробнице нашли самый длинный меч

При раскопках в кургане Томиомаруяма в городе Нара, Япония, археологи обнаружили гигантский меч "Дакокен" длиной 2,3 метра. Кроме этого, специалисты обнаружили старинное бронзовое зеркало в форме щита, которое является первым в своем роде.

Об этом пишет Heritage Daily.

Что известно о находках

В японской гробнице археологи нашли самое большое бронзовое зеркало и самый железный меч "Дако" в истории Японии, его длина составляет 2,3 метра. Исторические артефакты обнаружили в кургане конца четвертого века в западном городе Нара.

Эксперты отмечают, что двойные находки из кургана Томио Маруяма могут стать национальным достоянием. Потому что найденное зеркало в форме щита является первым в своем роде. Дако с извилистым лезвием также является самым большим железным мечом, изготовленным в тот период в Восточной Азии.

"Эти открытия указывают на то, что технологии периода "Кофун" (300-710 гг. н. э.) превосходят все, что можно было представить, и являются шедеврами металлообработки того периода", — сказал заместитель директора Археологического института Косака Окабаяши.

По его словам, эти открытия являются прорывом исследований периода Кофун, который был назван в честь курганов, построенных для представителей руководящего класса.

Как выглядят артефакты

Узорная поверхность зеркала имеет дизайн самых распространенных зеркал "Дарю". Они отличаются тем, что на них проиллюстрированы мнимые существа. Зеркало в форме щита имеет длину 64 см, ширину чуть более 31 см и весит 5,7 кг.

Найденный меч является самым древним из мечей Дако. Он отличается своей волнистостью и змеевидной формой, от которой и происходит его название. Он имеет маркировку ножен и рукояти.

Напомним, недавно археологи в Египте нашли город римской эпохи, которому 1800 лет. Генеральный секретарь Высшего совета древностей Египта Мостафа Вазири сказал, что город найден датируемым II и III веками нашей эры. Он описал его как "старейший и самый важный город, найденный на восточном берегу Луксора".