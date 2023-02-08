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Кількість загиблих внаслідок землетрусу у Туреччині перетнула позначку у 9 тисяч

8 лютого 2023 18:58
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир
Кількість загиблих внаслідок Землетрусу у Туреччині перетнула позначку у 9 тисяч
Роботи з ліквідації наслідків землетрусу тривають / Фото: REUTERS/Suhaib Salem
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир

У Туреччині зросла кількість загиблих внаслідок землетрусу, який стався 6 лютого. Катастрофа забрала життя 9 057 людей.

Про це повідомляє CNN Türk.

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Що відомо

"З того моменту, як стався землетрус, наші префектури, наші установи мобілізувалися і поспішили на допомогу нашим громадянам. Відстеження цих робіт триває по всій країні за координації AFAD (Турецького агентства з ліквідації наслідків стихійних лих та НС. — Ред.). Без сумніву, наша робота непроста. Суворі погодні умови посилили масштаби руйнувань, спричинених цим землетрусом, який стався в районі, населеному 13,5 мільйонами людей. Ми мобілізували всі можливості держави і нації і направили їх в зону лиха", — заявив президент Туреччини Реджей Тайїп Ердоган.

За його словами, на цю мить число загиблих в Туреччині становить 9 057 осіб. Кількість поранених становить 52 979 по всій країні. Кількість зруйнованих будівель становить 6 444.

Надзвичайний стан

Президент Туреччини оголосив надзвичайний стан на три місяці у постраждалих від землетрусу регіонах. Йдеться про десять провінцій на південному сході країни. 

За словами Реджепа Ердогана, для робіт у зоні лиха мобілізовані зусилля усіх державних структур Туреччини, персоналу й техніки. У потерпілих районах працюють понад 50 тис. рятувальників. Їхня кількість збільшується завдяки командам із Туреччини та інших держав.

Нагадаємо, в Туреччині стався потужний землетрус. У країні оголошено найвищий рівень тривоги. Підземні поштовхи відчувалися у кількох регіонах — Адані, Анкарі, Анталії, Газіантепі, Кайсері, Мерсіні, Трабзоні, Урфі.

Навіть після кількох годин після землетрусу в країні продовжували падати житлові будинки.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття через потужний землетрус, який забрав сотні життів у Туреччині. Глава держави запропонував країні допомогу у подоланні наслідків катастрофи.

"Я висловлюю співчуття президенту Ердогану, турецькому народу та сім’ям загиблих внаслідок землетрусу в Туреччині і бажаю якнайшвидшого одужання всім постраждалим. Ми підтримуємо народ Туреччини у цей скрутний час. Ми готові надати необхідну допомогу для подолання наслідків катастрофи", — сказав Зеленський.

Крім того, у ЄС та НАТО виразили готовність допомогти Туреччині на фоні землетрусу в країні. Відомо, що глава дипломатії ЄС Боррель та генсек Альянсу Столтенберг вже ведуть перемовини.

Варто зазначити, що землетрус також стався у Сирії та Казахстані.

Сейсмолог Олександр Кендзера заявив, що землетруси ймовірні також в Україні, а саме в Києві та Криму.

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