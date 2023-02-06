Землетрус у Туреччині - що відомо про руйнування

Руйнування зафіксовано щонайменше у чотирьох провінціях Туреччини

У густонаселеному районі на півдні Туреччини стався сильний землетрус магнітудою 7,8 бала. У країні оголошено найвищий рівень тривоги.

Про це повідомляє Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр.

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Поштовх зафіксовано о 03:17 (за київським часом). Епіцентр знаходився за 37 км від населеного пункту на глибині 10 км. Приблизно через 10 хвилин було зафіксовано ще один поштовх магнітудою 6,3 поблизу міста Османія.

Підземні поштовхи відчувалися у кількох регіонах — Адані, Анкарі, Анталії, Газіантепі, Кайсері, Мерсіні, Трабзоні, Урфі. За повідомленням турецьких ЗМІ, руйнування зафіксовано щонайменше у чотирьох провінціях Туреччини: Малатья, Кахраманмараш, Шанліурфа та Газіантеп. Є повністю зруйнована восьмиповерхова будівля.

Офіційна інформація про кількість поранених та загиблих наразі відсутня. Продовжуються пошуки людей під завалами. У країні оголосили найвищий рівень тривоги — це передбачає міжнародну допомогу. Землетрус відчувався і в інших країнах. Про підземні поштовхи в Сирії та Лівані.

Нагадаємо, днями у Чернівецькій області стався землетрус. Магнітуда поштовхів становила 3,1 за шкалою Ріхтера, що не несе небезпеки людям.

Крім того, цього ж місяця на Закарпатті теж зафіксували землетрус. Підземні поштовхи зафіксували у місті Іршава.