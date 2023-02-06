Землетрясение в Турции – что известно о разрушении

Разрушение зафиксировано по меньшей мере в четырех провинциях Турции

В густонаселенном районе на юге Турции произошло сильное землетрясение магнитудой 7,8 балла. В стране объявлен самый высокий уровень тревоги.

Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

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Толчок зафиксирован в 03:17 (по киевскому времени). Эпицентр находился в 37 км от населенного пункта на глубине 10 км. Приблизительно через 10 минут был зафиксирован еще один толчок магнитудой 6,3 вблизи города Османия.

Подземные толчки ощущались в нескольких регионах — Адане, Анкаре, Анталии, Газиантепе, Кайсери, Мерсини, Трабзоне, Урфе. По сообщению турецких СМИ , разрушение зафиксировано, по меньшей мере, в четырех провинциях Турции: Малатья, Кахраманмараш, Шанлиурфа и Газиантеп. Есть полностью разрушенное восьмиэтажное здание.

Официальная информация о количестве раненых и погибших отсутствует. Продолжаются поиски людей под завалами. В стране объявили самый высокий уровень тревоги — это предполагает международную помощь. Землетрясение ощущалось и в других странах. О подземных толчках в Сирии и Ливане.

Напомним, на днях в Черновицкой области произошло землетрясение. Магнитуда толчков составляла 3,1 по шкале Рихтера, что не несет опасности для людей.

Кроме того, в этом же месяце в Закарпатье тоже зафиксировали землетрясение. Подземные толчки были зафиксированы в городе Иршава.