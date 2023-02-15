Швейцарія відмовилася конфісковувати заморожені активи рф: яка причина
Швейцарія не може конфіскувати заморожені активи рф. Це забороняє конституція країни.
Про це йдеться у заяві Федеральної ради Швейцарії.
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"Експропріація приватних активів законного походження без компенсації є неприпустимою за швейцарським законодавством. Конфіскація заморожених приватних активів суперечить федеральній конституції та чинному правовому порядку та порушує міжнародні зобов’язання Швейцарії", — йдеться в заяві.
Водночас Федеральна рада Швейцарії наголосила, що попри це підтримуватиме Україну.
"Незалежно від дискусій щодо заморожених російських активів, федеральна рада підтвердила свій намір продовжувати підтримувати Україну", — додали в Федеральній раді.
Нагадаємо, Швейцарський банк Credit Suisse заморозив російські активи понад 19 млрд доларів. Сума становить третину всіх задекларованих російських активів у Швейцарії.
Також ми писали, що Європейський Союз знайшов правові варіанти для використання заарештованих російських активів на користь України. Юридична служба ЄС повідомила про них країнам-членам Союзу.