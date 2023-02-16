Російська Держдума припинила дію Статуту Ради Європи та 20 міжнародних договорів

Росіянам права не потрібні: Держдума припинила дію Статуту Ради Європи та 20 міжнародних договорів
Державна дума росії під час засіданні в четвер, 16 лютого, ухвалила закон про припинення дії щодо росії Статуту Ради Європи (РЄ), а також 20 міжнародних договорів з організацією. Країна вийшла з договорів та відмовилися від Статуту у зв'язку з припиненням членства у РЄ.
Про це повідомляє прокремлівське видання ТАСС.
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Деталі
Ініціативу було внесено до Думи у січні 2023 року російським диктатором володимиром путіним. У документі зазначається, що рф виходить із договорів і відмовляється від Статуту РЄ у зв'язку із припиненням членства у цій організації.
Усього денонсують 21 документ, серед них — європейські конвенції про припинення тероризму, про захист прав людини, Європейська хартія місцевого самоврядування, Європейська соціальна хартія тощо.
За словами голови комітету Держдуми з міжнародних справ Леоніда Слуцького, припинення дії, зокрема, Європейської конвенції з прав людини (ЄКПЛ) "не позначиться негативним чином на дотримання прав людини у росії".
Заступник глави МЗС рф Олександр Грушко припустив, що замість Ради Європи в майбутньому може бути створена інша організація.
"Але це буде вже зовсім інша організація, побудована на інших засадах, на тих засадах, на яких саме замислювалася Рада Європи колись", — сказав Грушко.
Нагадаємо, президент росії володимир путін 21 лютого виступить із щорічним посланням до Федеральних зборів. Найімовірніше, він говоритиме про інтеграцію анексованих українських регіонів.