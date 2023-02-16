Путін у зверненні до федеральних зборів говоритиме про анексовані території, припускає ISW

Про що говоритиме путін 21 лютого у зверненні до парламенту рф попри відсутність успіхів: прогноз ISW
Президент росії володимир путін 21 лютого таки виступить із щорічним посланням до Федеральних зборів. Найімовірніше, він говоритиме про інтеграцію анексованих українських регіонів.
Про це повідомляє у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).
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Путіну нема про що говорити
Аналітики Інституту відзначають, що кремлівському диктатору немає чим всерйоз похвалитися у своєму майбутньому виступі перед російським парламентом.
Якщо путін і згадає війну, що триває на території України, то це будуть якісь незначні успіхи, оскільки серйозних перемог — зокрема, під Бахмутом, на що президент рф сподівався найближчим часом — окупаційна армія не має.
Згадка про Донбас
Найімовірніше, володимир путін буде знову говорити про анексовані українські регіони. Зокрема, про Донецьку і Луганську область.
Саме під річницю визнання росією "незалежності" квазіутворень "ДНР" та "ЛНР" і була перенесена на 21 лютого ця традиційна промова у парламенту, припускають у ISW.
Оголошення початку нової хвилі мобілізації під час цієї промови є малоімовірним, зазначають експерти Інституту вивчення війни.
Нагадаємо, за інформацією британської розвідки, кремлівське керівництво усвідомило критичну ситуацію із військовою промисловістю, яка є однією із причин невдач під час вторгнення до України.
Фото з російських ЗМІ