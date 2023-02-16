Путін у зверненні до федеральних зборів говоритиме про анексовані території, припускає ISW

Путін не може похвалитися великими перемогами, тому, імовірно, буде говорити про незначні успіхи

Президент росії володимир путін 21 лютого таки виступить із щорічним посланням до Федеральних зборів. Найімовірніше, він говоритиме про інтеграцію анексованих українських регіонів.

Про це повідомляє у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).

Путіну нема про що говорити

Аналітики Інституту відзначають, що кремлівському диктатору немає чим всерйоз похвалитися у своєму майбутньому виступі перед російським парламентом.

Якщо путін і згадає війну, що триває на території України, то це будуть якісь незначні успіхи, оскільки серйозних перемог — зокрема, під Бахмутом, на що президент рф сподівався найближчим часом — окупаційна армія не має.

Згадка про Донбас

Найімовірніше, володимир путін буде знову говорити про анексовані українські регіони. Зокрема, про Донецьку і Луганську область.

Саме під річницю визнання росією "незалежності" квазіутворень "ДНР" та "ЛНР" і була перенесена на 21 лютого ця традиційна промова у парламенту, припускають у ISW.

Оголошення початку нової хвилі мобілізації під час цієї промови є малоімовірним, зазначають експерти Інституту вивчення війни.

Нагадаємо, за інформацією британської розвідки, кремлівське керівництво усвідомило критичну ситуацію із військовою промисловістю, яка є однією із причин невдач під час вторгнення до України.

Фото з російських ЗМІ