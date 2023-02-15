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​​​​​​​Російське керівництво усвідомило критичну ситуацію із військовою промисловістю, — розвідка Великої Британії

15 лютого 2023 11:41
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Керівництво росії незадоволене кількістю вироблених танків
Дмитро Медведєв наказав збільшити виробництво танків
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Керівництво російської федерації незадоволене ситуацію у військово-промисловому комплексі країни. Кількість і якість виробленої продукції не дозволить росії вести довгострокову війну в Україні.

Про це повідомляє у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту розвідка Великої Британії.

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Кремль незадоволений виробництвом танків

9 лютого заступник голови Радбезу рф Дмитро Медведєв під час візиту на Омський тракторний завод наказав збільшити виробництво танків у росії.

Ці візит і заяви сталися після кількох публічних докорів з боку президента рф володимира путіна на адресу російського військово-промислового комплексу.

Так, 12 січня путін в телеефірі розкритикував віцепрем’єра Дениса Мантурова, який відповідає за оборонну промисловість, заявивши, що той дурить російську владу.

Критична ситуація у російському ВПК

Британські військові аналітики зазначають, що російське керівництво, імовірно, усвідомлює критичну ситуацію у військово-промисловому комплексі рф.

Ця ситуація стає серйозним недоліком у всіх воєнних планах країни-агресора.

До того ж, навіть наявне виробництво, найімовірніше, не відповідає вимогам міністерства оборони для забезпечення довгострокової воєнної кампанії в Україні.

Нагадаємо, за інформацією Пентагону, росія, імовірно, втратила на війні в Україні уже половину усіх своїх танків.

Фото: пресслужба уряду Омської області

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