Керівництво росії незадоволене кількістю вироблених танків

Російське керівництво усвідомило критичну ситуацію із військовою промисловістю, — розвідка Великої Британії
Керівництво російської федерації незадоволене ситуацію у військово-промисловому комплексі країни. Кількість і якість виробленої продукції не дозволить росії вести довгострокову війну в Україні.
Про це повідомляє у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту розвідка Великої Британії.
-
"Зло програло": Зеленський показав, що відбувається на фронті в Україні
-
В Держненергонагляді назвали умову, за якої припиняться відключення світла
-
Одеські поліцейські попереджають про шахрайські схеми на соціальних виплатах
-
Суд у США скасував чоловікові вирок за вбивство після 28 років в'язниці
-
Харків’янина затримали через запуск феєрверків на День Закоханних
-
Фон дер Ляєн розповіла, що увійде у десятий пакет антиросійських санкцій ЄС
-
Великі гроші: Бєдняков розсекретив, скільки йому пропонували за корпоративи в окупованому Криму
-
Розкрито причину зосередження ворожих військ під Маріуполем
-
РФ намагається перевиховати українських дітей у таборах: дослідження Єльського університету
-
Лікар назвав найкращу дієту для схуднення: що не можна їсти
Кремль незадоволений виробництвом танків
9 лютого заступник голови Радбезу рф Дмитро Медведєв під час візиту на Омський тракторний завод наказав збільшити виробництво танків у росії.
Ці візит і заяви сталися після кількох публічних докорів з боку президента рф володимира путіна на адресу російського військово-промислового комплексу.
Так, 12 січня путін в телеефірі розкритикував віцепрем’єра Дениса Мантурова, який відповідає за оборонну промисловість, заявивши, що той дурить російську владу.
Критична ситуація у російському ВПК
Британські військові аналітики зазначають, що російське керівництво, імовірно, усвідомлює критичну ситуацію у військово-промисловому комплексі рф.
Ця ситуація стає серйозним недоліком у всіх воєнних планах країни-агресора.
До того ж, навіть наявне виробництво, найімовірніше, не відповідає вимогам міністерства оборони для забезпечення довгострокової воєнної кампанії в Україні.
Нагадаємо, за інформацією Пентагону, росія, імовірно, втратила на війні в Україні уже половину усіх своїх танків.
Фото: пресслужба уряду Омської області