Керівництво росії незадоволене кількістю вироблених танків

Дмитро Медведєв наказав збільшити виробництво танків

Керівництво російської федерації незадоволене ситуацію у військово-промисловому комплексі країни. Кількість і якість виробленої продукції не дозволить росії вести довгострокову війну в Україні.

Про це повідомляє у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту розвідка Великої Британії.

Кремль незадоволений виробництвом танків

9 лютого заступник голови Радбезу рф Дмитро Медведєв під час візиту на Омський тракторний завод наказав збільшити виробництво танків у росії.

Ці візит і заяви сталися після кількох публічних докорів з боку президента рф володимира путіна на адресу російського військово-промислового комплексу.

Так, 12 січня путін в телеефірі розкритикував віцепрем’єра Дениса Мантурова, який відповідає за оборонну промисловість, заявивши, що той дурить російську владу.

Критична ситуація у російському ВПК

Британські військові аналітики зазначають, що російське керівництво, імовірно, усвідомлює критичну ситуацію у військово-промисловому комплексі рф.

Ця ситуація стає серйозним недоліком у всіх воєнних планах країни-агресора.

До того ж, навіть наявне виробництво, найімовірніше, не відповідає вимогам міністерства оборони для забезпечення довгострокової воєнної кампанії в Україні.

Нагадаємо, за інформацією Пентагону, росія, імовірно, втратила на війні в Україні уже половину усіх своїх танків.

Фото: пресслужба уряду Омської області