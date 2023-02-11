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Втрачено до половини усіх танків: у Пентагоні дали невтішну оцінку можливостям армії рф

11 лютого 2023 13:28
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Росія, імовірно, втратила в Україні половину своїх танків: оцінка Пентагону
Представниця Пентагону Селест Волландер оцінила можливості армії рф на тлі втрат в Україні
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Армія росії послаблюється, зазнаючи втрат в Україні. Однак при цьому вона також вчиться адаптуватися діяти в нових умовах. 

Про це заявила помічниця міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Селест Волландер у Центрі нової американської безпеки (CNAS).

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Оцінка втрат росії

США відзначають, що росія застосовує уроки, отримані з попередніх втрат і невдач в Україні і це відображується на тому, як російські війська діють сьогодні в операціях під Бахмутом. 

"Навіть перед лицем стратегічного програшу в Україні росія залишиться військовою силою, тому ми повинні правильно оцінити плани, операції та можливості впоратися... Ми повинні бути впевнені, що також засвоюємо уроки та залишаємося попереду", — сказала чиновниця Пентагону.

Волландер наголосила, що росія "є гострою загрозою, але це хронічний стан". 

Погіршення можливостей армії агресора

Можливості росії, за словами чиновниці, особливо сухопутних сил, значно погіршилися (близько 80% можливостей сухопутних сил росії зараз спрямовано на війну). За її словами, у війні Росія імовірно втратила близько половини своїх бойових танків. У кращому стані перебуває її військово-морський потенціал, а деякі прогалини, такі як поставки БПЛА, заповнюються за рахунок Ірану.

Крім того, під час розмови у Центрі нової американської безпеки, посадовиця вказала, що росія чи не головну ставку робить на людський ресурс.

"Важко точно передбачити, чим закінчиться збройний конфлікт. Ми впевнені, що росія не досягне своїх стратегічних або навіть оперативних цілей, і ми впевнені, що українські Збройні сили впораються із завданням захисту своєї країни", — зазначила Волландер. 

Нагадаємо, раніше в ISW заявили, що останні кадри невдалого російського штурму під Вугледаром Донецької області сколихнули російський інформаційний простір. Військові блогери посилили критику командування окупаційної армії, а аналітики зробили висновки про рівень підготовки солдатів армії ворога.  

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі раніше висловив думку, що росія буде готовою до наступу на українські території навесні. А наразі окупанти продовжать використовувати зимовий період, щоби спробувати виснажити українців та водночас відновити власні сили, переозброїтися й поповнити кількість особового складу.

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