Россия, по всей вероятности, потеряла в Украине половину своих танков: оценка Пентагона

Представительница Пентагона Селест Уолландер оценила возможности армии рф на фоне потерь в Украине

Армия россии ослабляется, понеся потери в Украине. Однако при этом она также учится адаптироваться к действиям в новых условиях.

Об этом заявила помощница министра обороны США по международной безопасности Селест Уолландер в Центре новой американской безопасности (CNAS).

Оценка потерь россии

США отмечают, что россия применяет уроки, извлеченные из предварительных потерь и неудач в Украине, и это отражается на том, как российские войска действуют сегодня в операциях под Бахмутом.

"Даже перед лицом стратегического проигрыша в Украине россия останется военной силой, поэтому мы должны правильно оценить планы, операции и возможности справиться... Мы должны быть уверены, что усваиваем уроки и остаемся впереди", — сказала чиновница Пентагона.

Уолландер подчеркнула, что россия "является острой угрозой, но это хроническое состояние".

Ухудшение возможностей армии агрессора

Возможности россии, по словам чиновницы, особенно сухопутных сил, значительно ухудшились (около 80% возможностей сухопутных сил россии сейчас направлены на войну). По ее словам, в войне россия, вероятно, потеряла около половины своих боевых танков. В лучшем состоянии находится ее военно-морской потенциал, а некоторые пробелы, такие как поставки БПЛА, восполняются за счет Ирана.

Кроме того, во время разговора в Центре новой американской безопасности, чиновник указала, что россия чуть ли не главную ставку делает на человеческий ресурс.

"Трудно предсказать, чем закончится вооруженный конфликт. Мы уверены, что россия не достигнет своих стратегических или даже оперативных целей, и мы уверены, что украинские Вооруженные силы справятся с задачей защиты своей страны", — отметила Уолландер.

Напомним, ранее в ISW заявили, что последние кадры неудачного российского штурма под Угледаром Донецкой области всколыхнули российское информационное пространство. Военные блоггеры усилили критику командования оккупационной армии, а аналитики пришли к выводу об уровне подготовки солдат армии врага.

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби ранее высказал мнение, что россия будет готова к наступлению на украинские территории весной. Пока оккупанты продолжат использовать зимний период, чтобы попытаться истощить украинцев и одновременно восстановить собственные силы, перевооружиться и пополнить количество личного состава.