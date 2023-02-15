Руководство россии недовольно количеством производимых танков

Российское руководство осознало критическую ситуацию с военной промышленностью, — разведка Великобритании
Руководство российской федерации недовольно ситуацией в военно-промышленном комплексе страны. Количество и качество производимой продукции не позволит россии вести долгосрочную войну в Украине.
Об этом сообщает в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта разведка Великобритании.
-
"Зло проиграло": Зеленский показал, что происходит на фронте в Украине
-
В Госэнергонадзоре назвали условие, при котором прекратятся отключения света
-
Одесские полицейские предупреждают о мошеннических схемах на социальных выплатах
-
Суд в США отменил мужчине приговор за убийство после 28 лет тюрьмы
-
Харьковчанина задержали из-за запуска фейерверков в День Влюбленных
-
Фон дер Ляен рассказала, что войдет в десятый пакет антироссийских санкций ЕС
-
Большие деньги: Бедняков рассекретил, сколько ему предлагали за корпоративы в оккупированном Крыму
-
Раскрыта причина сосредоточения вражеских войск под Мариуполем
-
РФ пытается перевоспитать украинских детей в лагерях: исследование Ельского университета
-
Врач назвал лучшую диету для похудения: что нельзя есть
Кремль недоволен производством танков
9 февраля заместитель председателя Совбеза рф Дмитрий Медведев во время визита на Омский тракторный завод приказал увеличить производство танков в россии.
Эти визит и заявления произошли после нескольких публичных упреков со стороны президента россии владимира путина в адрес российского военно-промышленного комплекса.
Так, 12 января путин в телеэфире раскритиковал вице-премьера Дениса Мантурова, отвечающего за оборонную промышленность, заявив, что тот обманывает российские власти.
Критическая ситуация в российском ВПК
Британские военные аналитики отмечают, что российское руководство предположительно осознает критическую ситуацию в военно-промышленном комплексе россии.
Эта ситуация становится серьезным недостатком во всех военных планах страны-агрессора.
К тому же даже существующее производство, скорее всего, не отвечает требованиям министерства обороны для обеспечения долгосрочной военной кампании в Украине.
Напомним, по информации Пентагона, россия, вероятно, потеряла на войне в Украине уже половину всех своих танков.
Фото: пресс-служба правительства Омской области