Руководство россии недовольно количеством производимых танков

Дмитрий Медведев приказал увеличить производство танков

Руководство российской федерации недовольно ситуацией в военно-промышленном комплексе страны. Количество и качество производимой продукции не позволит россии вести долгосрочную войну в Украине.

Об этом сообщает в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта разведка Великобритании.

Кремль недоволен производством танков

9 февраля заместитель председателя Совбеза рф Дмитрий Медведев во время визита на Омский тракторный завод приказал увеличить производство танков в россии.

Эти визит и заявления произошли после нескольких публичных упреков со стороны президента россии владимира путина в адрес российского военно-промышленного комплекса.

Так, 12 января путин в телеэфире раскритиковал вице-премьера Дениса Мантурова, отвечающего за оборонную промышленность, заявив, что тот обманывает российские власти.

Критическая ситуация в российском ВПК

Британские военные аналитики отмечают, что российское руководство предположительно осознает критическую ситуацию в военно-промышленном комплексе россии.

Эта ситуация становится серьезным недостатком во всех военных планах страны-агрессора.

К тому же даже существующее производство, скорее всего, не отвечает требованиям министерства обороны для обеспечения долгосрочной военной кампании в Украине.

Напомним, по информации Пентагона, россия, вероятно, потеряла на войне в Украине уже половину всех своих танков.

Фото: пресс-служба правительства Омской области