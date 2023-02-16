Путин в обращении к федеральному собранию будет говорить об аннексированных территориях, предполагает ISW

Путин не может похвастаться большими победами, поэтому, вероятно, будет говорить о незначительных успехах

Президент россии владимир путин 21 февраля таки выступит с ежегодным посланием в Федеральное собрание. Скорее всего, он будет говорить об интеграции аннексированных украинских регионов.

Об этом сообщает в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).

Путину не о чем говорить

Аналитики Института отмечают, что кремлевскому диктатору нечем всерьез похвастаться в своем предстоящем выступлении перед российским парламентом.

Если путин и вспомнит войну, продолжающуюся на территории Украины, то это будут какие-то незначительные успехи, поскольку серьезных побед — в частности, под Бахмутом, на что президент россии надеялся в ближайшее время — оккупационная армия не имеет.

Упоминание о Донбассе

Скорее всего, владимир путин будет снова говорить об аннексированных украинских регионах. В частности, о Донецкой и Луганской областях.

Именно под годовщину признания россией "независимости" квазиобразований "ДНР" и "ЛНР" и была перенесена на 21 февраля эта традиционная речь у парламента, предполагают в ISW.

Объявление начала новой волны мобилизации во время этой речи маловероятно, отмечают эксперты Института изучения войны.

Напомним, по информации британской разведки, кремлевское руководство осознало критическую ситуацию с военной промышленностью, которая является одной из причин неудач во время вторжения в Украину.

Фото из российских СМИ