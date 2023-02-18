Стрілянина в Міссісіпі: озброєний чоловік вбив шістьох людей

Мотиви його нападу поки не встановили

У п'ятницю, 17 лютого, у невеликому містечку Аркабутла в американському штаті Міссісіпі озброєний 51-річний чоловік влаштував стрілянину. Він убив колишню дружину та п'ятьох інших людей.

Про це повідомляє Reuters.

Деталі

Жертв було вбито у різних місцях, у тому числі в магазині та у двох будинках в Аркабутлі, де проживає менш як 300 людей.

Поліція звинуватила 51-річного Річарда Дейла Крама у вбивстві першого ступеня. Мотиви нападу ще невідомі.

За словами губернатора Міссісіпі Тейта Рівза, чоловік діяв поодинці.

Нагадаємо, у Болгарії поліції виявила кинуту вантажівку з афганськими мігрантами. У кузові знайшли тіла 18 людей, включно з дитиною.

Також ми писали, що у сільському будинку в Енох-Сіті в американському штаті Юта знайшли застреленими вісьмох людей. Більшість вбитих — діти.

Додамо, що американка під час героїнової ломки вбила власну дитину. Вона стверджувала, що герой мультфільму Губка Боб наказав їй вбити дитину, інакше вб'ють її. Тому жінка загорнула тіло дитини в постільну білизну і викинула на смітник.