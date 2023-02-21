Промова путіна 21 лютого - диктатор пожалівся на плани України відвоювати Крим

Промова путіна на федеральних зборах: диктатор пожалівся, що Україна збирається відвоювати Крим
Росія цинічно звинувачує Україну у намірах вдарити по окупованому Криму. І нібито в цьому їй допомагають союзники.
Про це кровожерливий диктатор володимир путін сказав у своїй промові на федеральних зборах 21 лютого.
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"Ті, хто спланували нову атаку на Донецьк, на Донбас, чітко розуміли, що наступна мета — удар по Криму, ми це знали та розуміли, а Київ про це відкрито каже", — заявив Путін.
Також глава Кремля заявив цинічно про "захист своїх людей і свого будинку".
Нагадаємо, Інститут вивчення війни кілька днів тому прогнозував, що володимир путін, скоріш за все, буде знову говорити саме про анексовані українські регіони. Зокрема, про Донецьку і Луганську область.