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В росії на прохання сім'ї закрили справу проти відомого неонациста Тесака

22 лютого 2023 08:54
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Московський суд припинив кримінальне переслідування Марцинкевича, який помер у в’язниці ще три роки тому
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Московський міський суд закрив кримінальну справу щодо відомого неонациста Максима Марцинкевича, відомого як "Тесак". Про це судову інстанцію попросили родичі померлого радикала.

Про це повідомляє російське видання "Коммерсантъ".

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Батько відомого російського неонациста Максима "Тесака" Марцинкевича подав клопотання про закриття справи проти його сина у зв’язку із смертю останнього. 

Московський міський суд підтримав це клопотання і закрив відповідне кримінальне провадження.

ЗМІ зазначає, що раніше слідство неодноразово пропонувало сім’ї "Тесака" закрити справу після його смерті, але родина намагалася довести невинуватість Максима Марцинкевича.

Хто такий Тесак, і як він загинув

Максим Марцинкевич, відомий також як "Тесак", був відомим російським неонацистом, якого неодноразово засуджували за расизм, розпалювання міжнаціональної ворожнечі та інші злочини.

Відомо, що Марцинкевич займався нелегальним і незаконним "бізнесом", організовуючи напади на людей, яких він вважав педофілами — і продаючи "місця" у таких імпровізованих "сафарі".

У вересні 2020 року, перебуваючи у слідчому ізоляторі місті Челябінська, був знайдений у камері мертвим. За офіційними даними, він вчинив самогубство. Але його друзі та прихильники вважають, що "Тесака" убили.

Нагадаємо, що один із послідовників Марцинкевича вчинив напад на військкомат після оголошення часткової мобілізації в росії.

Фото з російських ЗМІ

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