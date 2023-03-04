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Німеччина просуває санкції проти російських олігархів, але не всі дотримуються закону: деталі

4 березня 2023 15:52
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Будівля уряду Німеччини
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Міністерство фінансів Німеччини заявило, що після вторгнення рф в Україну вона заморозила близько 5,25 млрд євро в активах олігархів, які перебувають під санкціями. Така сума перевищує 4,28 млрд євро, зафіксованих минулого року.

Про це пише Reuters.

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У повідомленні йдеться, що депутат німецького парламенту Крістіан Герке розкритикував цю заяву, зазначивши, що лише один мільярд євро було заморожено за останні пів року. Він також додав, що жоден з олігархів не прозвітував про свої активи з грудня минулого року.

Відповідно до закону про санкції Німеччини, особи, на які поширюються санкції Європейського Союзу, мають негайно задекларувати свої активи, інакше їм загрожує штраф чи позбавлення волі на строк до року.

За даними уряду, вісім олігархів уже повідомили Бундесбанку про 31 позицію своїх активів на суму близько 577 мільйонів євро, які розподіляються між залишками на рахунках, активами компаній та цінними паперами.

Нагадаємо, що росія, схоже, успішно обходить санкції Європейського Союзу та Групи семи, щоб отримати найважливіші напівпровідники та інші технології своєї війни в Україні.

Російський імпорт загалом значною мірою повернувся до довоєнного рівня 2020 року, а аналіз торговельних даних дозволяє припустити, що сучасні чіпи та інтегральні схеми, вироблені в ЄС та інших союзних країнах, постачаються в росію через треті країни, такі як Туреччина, Об'єднані Арабські Емірати. та Казахстан.

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